***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.01.2024 10:00
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240760
BIST
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10:278.032
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,95
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
8.028
En Yüksek
8.090
10:2730,1034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0402
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,3207
En Düşük
29,9740
10:2732,8977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0701
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,4453
En Düşük
32,6927
10:271.983,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.983,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.978,15
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DARDL
|6,06
|58.731.416
|% 9,98
|
|MEGMT
|36,20
|189.564.331
|% 9,96
|
|YAYLA
|7,90
|7.152.283
|% 9,87
|
|VKFYO
|37,54
|126.152.801
|% 7,32
|
|PKENT
|284,50
|66.079.637
|% 6,55
|
|BTCIM
|95,40
|39.106.007
|% -5,45
|
|IZFAS
|13,71
|8.150.451
|% -4,92
|
|PAPIL
|81,90
|14.758.524
|% -4,88
|
|POLHO
|12,86
|13.596.737
|% -4,81
|
|BSOKE
|12,75
|4.841.963
|% -4,49
|
|ISCTR
|25,34
|1.022.863.957
|% 0,56
|
|TUPRS
|143,20
|824.356.834
|% 1,63
|
|THYAO
|251,75
|796.076.583
|% -0,59
|
|KCHOL
|162,00
|572.959.794
|% 1,06
|
|AKBNK
|43,12
|551.546.159
|% -0,14
|
|ISCTR
|25,34
|1.022.863.957
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,39
|248.539.397
|% 1,45
|
|ADESE
|2,36
|58.451.091
|% 4,42
|
|YKBNK
|22,36
|528.648.607
|% -0,27
|
|SKBNK
|5,05
|90.280.208
|% 4,12
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0976
|30,1021
|% 0,13
|
|Euro
|32,8977
|32,9108
|% -0,17
|
|Sterlin
|38,0105
|38,2011
|% -0,35
|
|Frank
|34,8514
|35,0614
|% -0,35
|
|Riyal
|8,0019
|8,0420
|% 0,14
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,14
|% 0,66
|
|Platin
|912,45
|914,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,80
|970,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,28
|78,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,54
|2.049,90
|% 0,66
|