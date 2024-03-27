***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2024 10:03
***SEKUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263008
BIST
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11:408.768
En Düşük
|Değişim
|: -0,45%
|| -39,22
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.851
11:4032,2340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0606
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2374
En Düşük
32,1073
11:4035,1012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2371
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1226
En Düşük
34,7919
11:402.257,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,89
|Açılış
|: 2.257,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.262,03
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler11:40
|AGROT
|39,16
|801.997.408
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|69.677.920
|% 10,00
|
|ODINE
|48,28
|26.560.373
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|403.801.533
|% 9,98
|
|QNBFB
|297,50
|2.591.225
|% 9,98
|
|EMNIS
|243,00
|1.416.933
|% -10,00
|
|KSTUR
|6.105,00
|7.496.940
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|530.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|374.435.049
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|8.631.343
|% -9,96
|
|THYAO
|282,50
|2.360.203.589
|% -0,96
|
|PETKM
|20,14
|2.351.605.810
|% -5,45
|
|ASELS
|52,90
|1.342.234.635
|% -0,19
|
|YKBNK
|26,78
|1.202.552.046
|% 0,53
|
|AKBNK
|44,14
|1.004.934.355
|% -0,32
|
|PETKM
|20,14
|2.351.605.810
|% -5,45
|
|ISCTR
|11,01
|1.001.125.129
|% -0,99
|
|EKGYO
|9,30
|742.978.440
|% -0,21
|
|ZOREN
|5,43
|401.979.439
|% -0,18
|
|YKBNK
|26,78
|1.202.552.046
|% 0,53
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2264
|32,2340
|% 0,19
|
|Euro
|35,0750
|35,1012
|% 0,68
|
|Sterlin
|40,8288
|41,0335
|% -0,20
|
|Frank
|35,7123
|35,8913
|% -0,36
|
|Riyal
|8,6320
|8,6753
|% -0,13
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,43
|% 0,66
|
|Platin
|898,28
|898,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,17
|984,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,00
|85,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,62
|2.177,89
|% 0,66
|