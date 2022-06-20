***SEKUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.06.2022 10:29
***SEKUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kudret Kökcü tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038189
BIST
13:142.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,98
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.532
13:1417,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0061
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
13:1418,2619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0764
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
13:141.024,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.024,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler13:14
|ORMA
|31,46
|493.167
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.205,50
|145.543.424
|% 10,00
|
|DAGHL
|32,34
|3.319.087
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.705.291
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.177.855
|% 9,98
|
|BRKO
|1,35
|1.359.852
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,50
|3.027.833
|% -5,90
|
|SERVE
|26,00
|237.745
|% -4,27
|
|KAPLM
|56,10
|1.728.218
|% -4,18
|
|CASA
|117,00
|153.248
|% -4,10
|
|THYAO
|49,60
|3.497.712.037
|% 2,95
|
|EREGL
|28,10
|1.590.279.549
|% -2,57
|
|SASA
|45,94
|898.635.145
|% -0,22
|
|TUPRS
|258,60
|770.850.257
|% -3,65
|
|SISE
|21,92
|704.523.208
|% 0,09
|
|ODAS
|3,08
|658.639.349
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,92
|583.520.414
|% 0,82
|
|DOHOL
|4,02
|349.737.427
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,63
|198.423.179
|% 0,38
|
|THYAO
|49,60
|3.497.712.037
|% 2,95
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3270
|17,3311
|% 0,04
|
|Euro
|18,2458
|18,2619
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,1421
|21,2481
|% 0,13
|
|Frank
|17,8929
|18,0007
|% 0,63
|
|Riyal
|4,6041
|4,6272
|% 0,02
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|-4,00
|
|Tam
|6.804
|6.899
|-67,00
|
|Yarım
|3.340
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,01
|