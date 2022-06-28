***SEKUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.06.2022 13:49
***SEKUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kudret Kökcü tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039657
BIST
15:102.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -7,26
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.522
15:1016,6691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1432
|Açılış
|: 16,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
15:1017,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0655
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
15:10978,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,72
|Açılış
|: 978,57
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,82
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.771.907
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.346.033
|% 9,96
|
|ORMA
|32,76
|472.823
|% 9,20
|
|BASCM
|4,21
|1.505.471
|% 8,79
|
|SEKUR
|15,30
|88.716.860
|% -8,33
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|ACSEL
|48,04
|9.012.902
|% -4,87
|
|ISKPL
|5,19
|81.664.410
|% -4,30
|
|THYAO
|49,04
|3.422.332.830
|% -1,05
|
|SISE
|21,88
|1.063.725.070
|% 1,02
|
|EREGL
|27,70
|931.714.614
|% -0,50
|
|SAHOL
|20,38
|861.405.509
|% 0,69
|
|KRDMD
|11,92
|733.974.404
|% -3,18
|
|YKBNK
|4,57
|691.995.351
|% -1,72
|
|ODAS
|3,16
|452.691.411
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,62
|345.194.063
|% 1,55
|
|TSKB
|2,14
|250.948.137
|% 0,94
|
|AKBNK
|8,48
|614.292.234
|% -0,35
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6549
|16,6653
|% 0,84
|
|Euro
|17,5756
|17,5943
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,3208
|20,4227
|% 0,51
|
|Frank
|17,3458
|17,4503
|% 0,74
|
|Riyal
|4,4244
|4,4466
|% 0,76
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,93
|
|Altın Gr.
|977
|977
|7,91
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.611
|18,00
|
|Tam
|6.499
|6.595
|3,00
|
|Yarım
|3.190
|3.226
|2,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,25
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|0,12
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,01
|