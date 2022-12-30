***SEKUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2022 09:02
***SEKUR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Murat Hakan Çil tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091337
BIST
12:035.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 49,27
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
12:0318,7226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
12:0319,9724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0158
|Açılış
|: 20,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
12:031.093,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.093,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler12:01
|TERA
|19,48
|2.517.868
|% 9,99
|
|BRKSN
|23,46
|3.653.925
|% 9,93
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|BALAT
|23,98
|538.111
|% 9,00
|
|ULUFA
|10,37
|48.249.403
|% -9,98
|
|PRDGS
|10,10
|88.687.114
|% -9,09
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|BRKVY
|37,06
|257.739.282
|% -5,89
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|ASELS
|62,05
|4.192.192.519
|% 5,53
|
|TUPRS
|537,50
|3.175.344.683
|% 6,12
|
|THYAO
|144,50
|2.709.241.626
|% 1,55
|
|PETKM
|20,32
|2.116.626.699
|% 2,32
|
|TCELL
|38,78
|1.894.364.689
|% 1,52
|
|EKGYO
|8,66
|1.265.302.176
|% 0,46
|
|YKBNK
|11,96
|1.299.231.856
|% -0,33
|
|PETKM
|20,32
|2.116.626.699
|% 2,32
|
|ISCTR
|13,03
|1.145.734.357
|% 0,85
|
|SKBNK
|3,07
|255.863.842
|% 0,33
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7171
|18,7232
|% 0,10
|
|Euro
|19,9706
|19,9737
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5074
|22,6202
|% 0,01
|
|Frank
|20,1784
|20,3000
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9622
|4,9871
|% 0,05
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,38
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.366
|7.421
|-12,00
|
|Yarım
|3.567
|3.627
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|0,43
|