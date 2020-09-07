***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.09.2020 12:19
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2020 - 07.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.08.2020
Tescil Tarihi
03.09.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.09.2020 / 10152
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 Yılı Hesap Dönemindeki Finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 07/08/2020 Genel Kurul kararı 03/09/2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873512
BIST
15:031.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:037,4617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:038,8228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:03462,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,59
|Açılış
|: 462,92
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:01
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.715.556
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.178.458
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.099.745
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,60
|2.890.408
|% -8,06
|
|TURSG
|6,13
|683.566.837
|% 3,03
|
|FENER
|40,62
|651.367.680
|% 9,72
|
|SISE
|6,31
|647.869.563
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,82
|559.852.986
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,71
|387.209.284
|% 3,06
|
|EKGYO
|1,82
|559.852.986
|% 4,60
|
|ADESE
|2,15
|259.427.382
|% 5,39
|
|TURSG
|6,13
|683.566.837
|% 3,03
|
|GSRAY
|3,71
|387.209.284
|% 3,06
|
|SISE
|6,31
|647.869.563
|% 0,80
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4535
|7,4598
|% 0,36
|
|Euro
|8,8121
|8,8212
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7943
|9,8434
|% -0,49
|
|Frank
|8,1299
|8,1789
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% 0,40
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,22
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,31
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-1,12
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,68
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:13JANTS
Yüzde 9.93 oranında artışla 128.40 lira fiyatla işlem gören hissede 332, 447 adet işlem
-
15:11ETILR
Yüzde 9.91 oranında artışla 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 934, 633 adet işlem
-
15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 7 artarak (% 0.47 ) 1, 004
-
15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, KSTUR, ETILR, YONGA, SUMAS, MEGAP, MMCAS, MERIT, MEGAP, TKURU
-
15:10
ARTI, EMKEL, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında