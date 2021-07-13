***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.07.2021 14:21
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplandı. Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesinin yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950660
BIST
16:561.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 20,37
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
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1.369
En Düşük
1.349
16:568,6019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0174
|Açılış
|: 8,5850
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|Önceki Kapanış
|: 8,5950
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8,6484
En Düşük
8,5754
16:5610,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 10,1400
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|Önceki Kapanış
|: 10,1500
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10,2002
En Düşük
10,1321
16:56503,72
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|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 503,72
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|Önceki Kapanış
|: 500,97
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505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KRTEK
|8,37
|15.713.659
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.082.141
|% 9,98
|
|EUHOL
|3,10
|6.518.270
|% 9,93
|
|ALCAR
|267,00
|34.764.935
|% 9,92
|
|EDATA
|8,12
|51.261.133
|% 9,88
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|BANVT
|59,30
|1.819.940
|% -6,17
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|TIRE
|7,68
|14.669.480
|% -1,92
|
|SASA
|30,88
|1.761.241.756
|% 8,96
|
|GARAN
|8,45
|898.788.961
|% 0,00
|
|THYAO
|13,16
|506.592.789
|% 0,46
|
|KRDMD
|7,28
|369.178.868
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,31
|302.524.215
|% 1,76
|
|PEKGY
|1,04
|195.248.369
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,31
|302.524.215
|% 1,76
|
|GARAN
|8,45
|898.788.961
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|106.753.534
|% 1,12
|
|SASA
|30,88
|1.761.241.756
|% 8,96
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5989
|8,6020
|% -0,20
|
|Euro
|10,1606
|10,1662
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9004
|11,9600
|% 0,25
|
|Frank
|9,3416
|9,3979
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2852
|2,2967
|% -0,26
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|16,30
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,46
|
|Cumhuriyet
|3.336
|3.387
|21,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|22,08
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|10,68
|
|Çeyrek
|805
|823
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,09
|
|B. Petrol
|76,47
|76,47
|-0,02
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