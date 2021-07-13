Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

13.07.2021 14:21



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplandı. Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemindeki finansal tabloların denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesinin  yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verildi. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950660


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:561.367
Değişim :  1,51% |  20,37
Açılış :  1.349  
Önceki Kapanış :  1.347  
En Yüksek
1.369 En Düşük
1.349
BIST En Aktif Hisseler16:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRTEK 8,37 15.713.659 % 9,99  
VBTYZ 14,43 129.082.141 % 9,98  
EUHOL 3,10 6.518.270 % 9,93  
ALCAR 267,00 34.764.935 % 9,92  
EDATA 8,12 51.261.133 % 9,88  
daha fazla
16:54 Alış Satış %  
Dolar 8,5989 8,6020 % -0,20  
Euro 10,1606 10,1662 % 0,02  
Sterlin 11,9004 11,9600 % 0,25  
Frank 9,3416 9,3979 % -0,02  
Riyal 2,2852 2,2967 % -0,26  
daha fazla
16:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 16,30  
Altın Gr. 504 504 3,46  
Cumhuriyet 3.336 3.387 21,00  
Tam 3.321 3.404 22,08  
Yarım 1.605 1.647 10,68  
Çeyrek 805 823 5,34  
Gümüş.Ons 26,33 26,36 0,35  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,09  
B. Petrol 76,47 76,47 -0,02  
Seans Raporu 16:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru