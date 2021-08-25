***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.08.2021 17:00
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.08.2021
Tescil Tarihi
25.08.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.08.2021 / 10395
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Yılı Hesap Dönemindeki Finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 06/08/2021 Tarihli Genel Kurul 25/08/2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960430
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.452
18:058,3859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0112
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
18:059,8627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0305
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
18:05481,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -5,21
|Açılış
|: 481,55
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
480,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|902.160
|% 9,86
|
|DARDL
|2,95
|50.776.012
|% 9,67
|
|PENTA
|85,00
|11.174.555
|% 9,25
|
|ISGSY
|8,55
|195.077.259
|% -10,00
|
|UFUK
|22,32
|552.875
|% -10,00
|
|EDATA
|14,96
|99.390.988
|% -9,99
|
|UTPYA
|22,00
|1.491.070
|% -9,98
|
|AGYO
|4,10
|19.175.599
|% -9,89
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|BRLSM
|12,12
|1.315.233.134
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,63
|665.097.648
|% -0,78
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|YKBNK
|2,55
|422.925.671
|% -1,16
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|PETKM
|6,12
|656.039.968
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3805
|8,3859
|% -0,13
|
|Euro
|9,8517
|9,8627
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,4700
|11,5275
|% -0,20
|
|Frank
|9,1280
|9,1830
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2286
|2,2398
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-16,60
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,13
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,74
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,66
|70,66
|0,25
|