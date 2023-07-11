***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.07.2023 17:32
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.07.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz'in bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirnen esaslara uygun olarak Şirketimiz'in 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda ki ilgili düzenlemeler kapsamında ki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170476
BIST