***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi11.07.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz'in bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirnen esaslara uygun olarak Şirketimiz'in 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda ki ilgili düzenlemeler kapsamında ki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170476BIST