***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımına ilişkin Esas Sözleşme tadil metninin de onaylandığı ve 13.01.2021 tarihinde tescil edilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonucu 13.01.2021 tarih ve 10244 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 13/01/2021 13/01/2021 10244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901903BIST