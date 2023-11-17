***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.01.2021AçıklamalarŞirket Esas sözleşmemize ilişkin herhangi bir düzeltme olmamıştır. Ekte ki Esas Sözleşmemizde yazım hataları giderilmiştir.Saygılarımızla,Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.ŞBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 13/01/2021 13/01/2021 10244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218605BIST