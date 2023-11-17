***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
17.11.2023 11:08
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2021
Açıklamalar
Şirket Esas sözleşmemize ilişkin herhangi bir düzeltme olmamıştır. Ekte ki Esas Sözleşmemizde yazım hataları giderilmiştir.
Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 13/01/2021 13/01/2021 10244
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218605
BIST
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12:457.809
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 28,70
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.836
12:4528,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0641
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
12:4531,1957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0476
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
12:451.838,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 12,95
|Açılış
|: 1.838,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler12:43
|ATSYH
|69,30
|821.205
|% 10,00
|
|RUBNS
|30,20
|70.686.296
|% 9,98
|
|NUHCM
|339,25
|215.215.853
|% 9,97
|
|CIMSA
|34,44
|662.023.478
|% 9,96
|
|ULKER
|88,45
|1.033.037.928
|% 9,94
|
|ENSRI
|23,94
|8.816.144
|% -10,00
|
|EUKYO
|11,55
|2.517.923
|% -9,98
|
|AVTUR
|9,23
|264.246
|% -9,95
|
|AVHOL
|54,80
|241.247.476
|% -9,27
|
|KLNMA
|53,50
|625.736
|% -8,39
|
|THYAO
|246,90
|4.601.197.933
|% 1,06
|
|MIATK
|692,00
|2.153.359.603
|% -1,42
|
|REEDR
|30,18
|1.632.674.692
|% 1,62
|
|MARBL
|20,16
|1.533.122.904
|% -5,35
|
|TUPRS
|153,40
|1.380.162.218
|% -0,45
|
|EKGYO
|7,51
|788.894.418
|% -0,40
|
|MARBL
|20,16
|1.533.122.904
|% -5,35
|
|IHLAS
|1,48
|94.249.797
|% 0,00
|
|REEDR
|30,18
|1.632.674.692
|% 1,62
|
|IHLGM
|2,10
|109.341.488
|% 2,94
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7036
|28,7297
|% 0,26
|
|Euro
|31,1929
|31,2023
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,5049
|35,6830
|% 0,14
|
|Frank
|32,2289
|32,4230
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6339
|7,6722
|% 0,21
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,04
|% 0,66
|
|Platin
|900,75
|903,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.041,15
|1.047,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,07
|78,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,81
|1.991,16
|% 0,66
|