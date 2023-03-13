***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2022_31.12.2022 dönemine ait Konsolide Faaliyet Raporumuz ilişikte pdf dosya olarak sunulmuştur.Saygılarımızla,Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123628BIST