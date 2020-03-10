***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 -758 13.769.533 29.369.823 7.611 124.943 -18.009.674 -577.464 43.206.706 216.466 43.423.172Transferler-577.464 577.464Dönem Karı (Zararı)-825.469 -825.469 24.102 -801.367Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.441 16.989.312 16.999.751 87.602 17.087.353Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-7.611 -7.611 -7.611Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 9.683 13.769.533 46.359.135 0 124.943 -18.587.138 -825.469 59.373.378 328.170 59.701.548Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 9.683 13.769.533 46.359.135 124.943 -18.587.138 -825.469 59.373.378 328.170 59.701.548Transferler-825.469 825.469Dönem Karı (Zararı)2.279.247 2.279.247 851 2.280.098Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)47.713 8.083.266 8.130.980 42.412 8.173.392Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 57.396 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.845.586 17.307.537Dönem Karı (Zararı)2.280.098 -801.367Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.280.098 -801.367Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.154.791 13.727.340Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.885.456 6.144.945Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18.754 -37.856Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.754 -37.856Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.709 907Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35.000 32.750Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-11.291 -31.843Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.401.461 4.875.714Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-78.132Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.430.182 4.355.570Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-615.811 -7.364Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-334.778 527.508Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.840.451 2.669.309Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.040 74.321Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-15.040 7.076Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler67.245İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.163.698 8.801.592Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.207.430 -2.177.379İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1 50.125İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.207.431 -2.227.504Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.207.432 -2.277.629İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.207.432 -2.277.629Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.172.189 6.753.951Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-138.991 1.272.615Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.554.959 4.629.739İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1 -1İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.554.960 4.629.740Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-467.249 -460.590Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.281.116 416.810İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.281.116 416.810Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-416.246 60.910İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.110.042 583.165Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.110.042 583.165Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.271.191 21.727.565Ödenen Faiz-6.352.050 -4.355.570Alınan Faiz78.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-151.687 -64.458YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.016.600 -18.033.264Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri192.987 22.209Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri192.987 22.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.209.587 -18.055.473Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.209.587 -18.055.473Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan FaizFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.173.782 12.891.355Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.173.782 12.891.355Kredilerden Nakit Girişleri-4.173.782 12.891.355Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-344.796 12.165.628Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-4.457.636 -2.350.292NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.802.432 9.815.336DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.877.678 1.062.342DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.075.246 10.877.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6.075.246 10.877.678Finansal Yatırımlar367.501 0Ticari Alacaklar52.930.326 42.860.016İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar52.930.326 42.860.016Diğer Alacaklar449.776 2.350.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar449.776 2.350.557Stoklar23.251.963 18.669.167Peşin Ödenmiş Giderler552.586 366.303İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler552.586 366.303Diğer Dönen Varlıklar669.778 1.024.401İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar669.778 1.024.401ARA TOPLAM84.297.176 76.148.122TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR84.297.176 76.148.122DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar24.327 24.327İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.327 24.327Maddi Duran Varlıklar94.580.194 88.258.794Kullanım Hakkı Varlıkları399.960Maddi Olmayan Duran Varlıklar160.446 54.555Peşin Ödenmiş GiderlerTOPLAM DURAN VARLIKLAR95.164.927 88.337.676TOPLAM VARLIKLAR179.462.103 164.485.798KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25.455.350 13.389.363Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.359.162 20.113.542Ticari Borçlar26.679.368 29.093.513İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar26.679.368 29.093.513Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar747.331 1.075.685Diğer Borçlar1.785.229 446.465İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.785.229 446.465Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)105.119 461.743Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü237.071 164.370Kısa Vadeli Karşılıklar231.978 124.599Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar231.978 114.599Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.000ARA TOPLAM64.600.608 64.869.280TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.600.608 64.869.280UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.034.016 30.283.191Diğer BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar223.272 398.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar223.272 398.306Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.449.169 9.233.473TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.706.457 39.914.970TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER109.307.065 104.784.250ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar69.783.605 59.373.378Ödenmiş Sermaye13.885.000 13.885.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.769.102 4.769.102Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-131.410 -131.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.826.929 13.779.216Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.826.929 13.779.216Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.769.533 13.769.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)57.396 9.683Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)54.442.401 46.359.134Yabancı Para Çevrim Farkları54.442.401 46.359.134Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler124.943 124.943Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-19.412.607 -18.587.138Net Dönem Karı veya Zararı2.279.247 -825.469Kontrol Gücü Olmayan Paylar371.433 328.170TOPLAM ÖZKAYNAKLAR70.155.038 59.701.548TOPLAM KAYNAKLAR179.462.103 164.485.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat150.921.718 129.874.876Satışların Maliyeti-124.381.812 -107.746.346TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.539.906 22.128.530BRÜT KAR (ZARAR)26.539.906 22.128.530Genel Yönetim Giderleri-5.554.502 -3.723.998Pazarlama Giderleri-5.221.768 -4.015.642Araştırma ve Geliştirme Giderleri-450.816 -593.012Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.078.346 2.435.925Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.444.384 -4.142.137ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.946.782 12.089.666Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler129.728 117.121Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-67.245FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.076.510 12.139.542Finansman Giderleri-11.955.962 -10.271.597SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.120.548 1.867.945Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.840.450 -2.669.312Dönem Vergi (Gideri) Geliri-878.435 -627.052Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-962.015 -2.042.260SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.280.098 -801.367DÖNEM KARI (ZARARI)2.280.098 -801.367Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar851 24.102Ana Ortaklık Payları2.279.247 -825.469Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,16420000 -0,05950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar47.713 -13.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)58.210 -11.364Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.497 -2.297Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-10.497 -2.297Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.125.679 17.101.015Yabancı Para Çevrim Farkları8.125.679 17.101.015DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.173.392 17.087.354TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.453.490 16.285.987Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar43.263 24.102Ana Ortaklık Payları10.410.227 16.261.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826377BIST