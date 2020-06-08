***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 9.683 13.769.533 46.359.135 124.943 -18.587.138 -825.469 59.373.378 328.170 59.701.548Transferler-825.469 825.469Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.500.487 -739 4.499.748Dönem Karı (Zararı)421.385 421.385 -704 420.681Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-121.906 4.201.008 4.079.102 -35 4.079.067Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 -112.223 13.769.533 50.560.143 124.943 -19.412.607 421.385 63.873.866 327.431 64.201.297Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 57.396 13.769.533 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038Diğer Düzeltmeler2 2Transferler2.279.247 -2.279.247Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.361.283 859 6.362.142Dönem Karı (Zararı)-688.684 -688.684 859 -687.825Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.281 7.045.686 7.049.967 7.049.967Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 61.677 13.769.533 61.488.087 124.943 -17.133.360 -688.684 76.144.888 372.294 76.517.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.027.968 -2.241.751Dönem Karı (Zararı)-687.825 420.681Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-687.825 420.681Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.165.219 2.328.438Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.957.052 1.926.619Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-173.710 233.835Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-173.710 233.835Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.312 151.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.312 161.812Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-10.699Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.716.383 -813.144Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-127.702 -1.482Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.841.882 19.254Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri733.702 30.018Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-731.499 -860.934Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler666.806 830.015İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.246.515 -4.974.580Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler363.822 248.508İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)363.822 248.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler363.822 248.510İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)363.822 248.510Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler821.041 -3.440.203Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-536.068 154.551Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.349.055 -1.590.687İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.349.055 -1.590.687Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9.831 -460.717Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.253.601 -128.105İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.253.601 -128.105Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)651.936İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.128.613 -658.373Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.128.613 -658.373Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.723.909 -2.225.461Ödenen Faiz-1.714.180 -17.772Alınan Faiz127.702 1.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-109.463YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-923.933 -151.160Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-923.933 -151.160FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.625.803 -5.295.594Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-7.625.803 -5.295.594Kredilerden Nakit Girişleri-7.625.803 -5.295.594YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.478.232 -7.688.505Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-577.901 1.844.725NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)900.331 -5.843.780DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.075.246 10.877.678DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.975.577 5.033.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6.975.577 6.075.246Finansal Yatırımlar367.501Ticari Alacaklar59.905.858 52.930.326İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar59.905.858 52.930.326Diğer Alacaklar131.910 449.776İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar131.910 449.776Stoklar24.684.800 23.251.963Peşin Ödenmiş Giderler1.142.226 552.586İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.142.226 552.586Diğer Dönen Varlıklar775.685 669.778İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar775.685 669.778ARA TOPLAM93.616.056 84.297.176TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR93.616.056 84.297.176DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar24.327 24.327İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.327 24.327Maddi Duran Varlıklar102.586.992 94.580.194Kullanım Hakkı Varlıkları390.452 399.960Maddi Olmayan Duran Varlıklar172.803 160.446TOPLAM DURAN VARLIKLAR103.174.574 95.164.927TOPLAM VARLIKLAR196.790.630 179.462.103KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar27.924.220 25.455.350Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.192.170 9.359.162Ticari Borçlar36.915.136 26.679.368İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar36.915.136 26.679.368Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar829.603 747.331Diğer Borçlar704.674 1.785.229İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar704.674 1.785.229Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)865.295 105.119İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)865.295 105.119Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü153.183 237.071Kısa Vadeli Karşılıklar137.345 231.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar137.345 231.978Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler108.330İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler108.330ARA TOPLAM76.829.956 64.600.608TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.829.956 64.600.608UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar30.116.175 33.034.016Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar243.602 223.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar243.602 223.272Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.083.715 11.449.169TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.443.492 44.706.457TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER120.273.448 109.307.065ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar76.144.888 69.783.605Ödenmiş Sermaye13.885.000 13.885.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.769.102 4.769.102Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-131.410 -131.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.831.210 13.826.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)61.488.087 54.442.401Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler124.943 124.943Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.133.360 -19.412.607Net Dönem Karı veya Zararı-688.684 2.279.247Kontrol Gücü Olmayan Paylar372.294 371.433TOPLAM ÖZKAYNAKLAR76.517.182 70.155.038TOPLAM KAYNAKLAR196.790.630 179.462.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 43.463.008 34.698.900Satışların Maliyeti13 -36.497.026 -27.254.090TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.965.982 7.444.810BRÜT KAR (ZARAR)6.965.982 7.444.810Genel Yönetim Giderleri-1.800.023 -1.597.152Pazarlama Giderleri-1.491.545 -1.074.198Araştırma ve Geliştirme Giderleri-10.792 -145.769Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.510.860 1.665.778Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.727.299 -1.033.053ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.447.183 5.260.416Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler66.084Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-39.056FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.474.211 5.260.416Finansman Gelirleri5.112.195 4.279.893Finansman Giderleri-8.607.425 -8.289.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-21.019 1.250.696Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-666.806 -830.015Dönem Vergi (Gideri) Geliri-176.022 -274.602Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 -490.784 -555.413SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-687.825 420.681DÖNEM KARI (ZARARI)-687.825 420.681Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar859 -704Ana Ortaklık Payları-688.684 421.385Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,04960000 0,03030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.281 -121.941Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.045.686 4.201.008Yabancı Para Çevrim Farkları7.045.686 4.201.008DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.049.967 4.079.067TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.362.142 4.499.748Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar859 -704Ana Ortaklık Payları6.361.283 4.500.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849958BIST