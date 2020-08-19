***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.040 9.683 13.769.533 35.239.564 124.943 -14.496.670 -1.485.200 51.684.915 328.170 52.013.085Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler28.255 28.255Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.485.200 1.485.200 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.541.140 -5.042 6.536.098Dönem Karı (Zararı)1.643.192 1.643.192 -5.042 1.638.150Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.897.948 4.897.948 4.897.948Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.040 9.683 13.769.533 40.137.512 124.943 -15.981.870 1.643.192 58.226.055 351.383 58.577.438Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 57.396 13.769.533 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.279.247 -2.279.247 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.823 11.002.554 -1.930.777 9.052.954 1.710 9.054.664Dönem Karı (Zararı)-1.930.777 -1.930.777 1.710 -1.929.067Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.823 11.002.554 10.983.731 10.983.731Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 38.573 13.769.533 65.444.955 124.943 -17.133.360 -1.930.777 78.836.559 373.143 79.209.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.094.075 6.359.466Dönem Karı (Zararı)-1.929.068 1.638.150Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.929.068 1.638.150Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.011.134 13.188.460Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.144.434 6.219.879Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-242.583 -79.183Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-242.583 -79.183Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler47.578 -939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47.578 0Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-939Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.335.758 5.748.742Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-133.642Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.461.979 5.748.742Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri866.296Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-858.875Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler798.017 1.299.961Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-72.070 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-72.070İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.315.362 -2.718.402Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-242.944 2.202.970İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.795.820İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-242.944 407.150Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-242.948 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-242.948Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.543.401 -9.549.960Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.244.713 198.690Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.761.975 2.659.148İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.075İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.761.975 2.666.223Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-45.468 -399.806Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.852.115 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.852.115İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.638.174 2.170.556Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.638.174 2.170.556Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.397.428 12.108.208Ödenen Faiz-3.328.337 -5.748.742Alınan Faiz133.642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-108.658YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.823.852 -1.483.352Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.823.852 -1.483.352Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.823.852 -1.483.352Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.307.816 -9.379.110Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-6.307.816 -9.379.110Kredilerden Nakit Girişleri-6.307.816 -9.379.110Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.962.407 -4.502.996Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.238.210NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.724.197 -4.502.996DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.075.246 10.877.678DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.799.443 6.374.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri10.799.443 6.075.246Finansal Yatırımlar0 367.501Ticari Alacaklar66.641.865 52.930.326İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar66.641.865 52.930.326Diğer Alacaklar764.714 449.776İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar764.714 449.776Stoklar25.239.298 23.251.963Peşin Ödenmiş Giderler1.859.674 552.586İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.859.674 552.586Diğer Dönen Varlıklar1.049.241 669.778İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.049.241 669.778ARA TOPLAM106.354.235 84.297.176TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR106.354.235 84.297.176DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar24.327 24.327İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.327 24.327Maddi Duran Varlıklar107.479.798 94.580.194Kullanım Hakkı Varlıkları372.612 399.960Maddi Olmayan Duran Varlıklar178.099 160.446Peşin Ödenmiş Giderler21.542İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler21.542TOPLAM DURAN VARLIKLAR108.076.378 95.164.927TOPLAM VARLIKLAR214.430.613 179.462.103KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar31.104.699 25.455.350Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.208.248 9.359.162Ticari Borçlar43.937.074 26.679.368İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar43.937.074 26.679.368Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar815.343 747.331Diğer Borçlar204.194 1.785.229İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar204.194 1.785.229Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.725.106 105.119Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü200.208 237.071Kısa Vadeli Karşılıklar154.907 231.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar154.907 231.978ARA TOPLAM89.349.779 64.600.608TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.349.779 64.600.608UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar31.952.085 33.034.016Uzun Vadeli Karşılıklar302.195 223.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar302.195 223.272Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.616.852 11.449.169TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.871.132 44.706.457TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER135.220.911 109.307.065ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.836.559 69.783.605Ödenmiş Sermaye13.885.000 13.885.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.769.102 4.769.102Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-131.410 -131.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.808.106 13.826.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)65.444.955 54.442.401Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler124.943 124.943Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.133.360 -19.412.607Net Dönem Karı veya Zararı-1.930.777 2.279.247Kontrol Gücü Olmayan Paylar373.143 371.433TOPLAM ÖZKAYNAKLAR79.209.702 70.155.038TOPLAM KAYNAKLAR214.430.613 179.462.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat94.588.296 68.778.288 51.125.288 34.079.388Satışların Maliyeti-78.777.452 -57.680.203 -42.280.426 -30.426.113TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.810.844 11.098.085 8.844.862 3.653.275BRÜT KAR (ZARAR)15.810.844 11.098.085 8.844.862 3.653.275Genel Yönetim Giderleri-5.240.236 -3.198.607 -3.440.213 -1.601.455Pazarlama Giderleri-2.877.788 -2.386.452 -1.386.243 -1.312.254Araştırma ve Geliştirme Giderleri-20.884 -265.773 -10.092 -120.004Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.613.167 8.458.005 102.307 6.792.227Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.045.541 -5.018.405 -318.242 -3.985.352ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.239.562 8.686.853 3.792.379 3.426.437Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler72.070 5.986Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-47.670 -8.614FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.263.962 8.686.853 3.789.751 3.426.437Finansman Gelirleri9.968.068 4.855.873 -4.279.893Finansman Giderleri-18.363.081 -5.748.742 -9.755.656 2.540.871SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.131.051 2.938.111 -1.110.032 1.687.415Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-798.017 -1.299.961 -131.211 -469.946Dönem Vergi (Gideri) Geliri-384.653 -434.644 -208.631 -160.042Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-413.364 -865.317 77.420 -309.904SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.929.068 1.638.150 -1.241.243 1.217.469DÖNEM KARI (ZARARI)-1.929.068 1.638.150 -1.241.243 1.217.469Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.709 -5.042 850 -4.338Ana Ortaklık Payları-1.930.777 1.643.192 -1.242.093 1.221.807Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,13910000 0,11830000 -0,08950000 0,08800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.822 0 -23.103 121.941Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.963 -28.186 99.923Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.141 0 5.083 22.018Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.141 5.083 22.018Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.002.554 4.897.948 3.956.868 696.940Yabancı Para Çevrim Farkları11.002.554 4.897.948 3.956.868 696.940DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.983.732 4.897.948 3.933.765 818.881TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.054.664 6.536.098 2.692.522 2.036.350Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.710 -5.042 851 -4.338Ana Ortaklık Payları9.052.954 6.541.140 2.691.671 2.040.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869998BIST