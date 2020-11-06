***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.040 13.769.533 9.683 48.130.535 124.943 -14.687.392 2.073.588 67.943.952 328.170 68.272.122Diğer Düzeltmeler17.688 17.688Transferler2.073.588 -2.073.588Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.102.791 8.102.791Dönem Karı (Zararı)2.906.544 2.906.544 2.906.544Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.196.247 5.196.247 5.196.247Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.040 13.769.533 9.683 53.326.782 124.943 -12.613.804 2.906.544 76.046.743 345.858 76.392.601Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 57.396 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038Transferler2.279.247 -2.279.247Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.981.988 276 19.982.264Dönem Karı (Zararı)-2.558.904 -2.558.904 276 -2.558.628Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-53.540 22.594.432 22.540.892 22.540.892Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 3.856 77.036.833 124.943 -17.133.360 -2.558.904 89.765.593 371.709 90.137.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.583.779 4.052.565Dönem Karı (Zararı)-2.558.628 2.906.544Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.558.628 2.906.544Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.650.026 18.558.097Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.381.418 5.738.431Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-429.027 -89.155Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-429.027 -89.155Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler97.936 -10.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler97.936Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-10.757Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.650.889 11.920.791Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-204.524Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.721.832 11.920.791Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri906.931Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-773.350Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.222.174 998.787Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-273.364İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler10.931.732 -5.491.285Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-111.710 1.495.319Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-111.710Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.140.877 -11.807.642Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.297.422 149.676Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.223.994 4.408.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-87.569 -134.284Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.262.282İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.437.554 396.831Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.023.130 15.973.356Ödenen Faiz-4.517.308 -11.920.791Alınan Faiz204.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-126.567YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.742.799 -2.833.759Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.742.799 -2.833.759FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.121.611 -8.381.117Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.121.611 -8.381.117YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.280.631 -7.162.311Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.220.298 866.580NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)939.667 -6.295.731DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.075.246 10.877.678DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.014.913 4.581.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7.014.913 6.075.246Finansal Yatırımlar367.501Ticari Alacaklar67.530.044 52.930.326İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar67.530.044 52.930.326Diğer Alacaklar710.559 449.776İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar710.559 449.776Stoklar28.422.291 23.251.963Peşin Ödenmiş Giderler4.959.574 552.586İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.959.574 552.586Diğer Dönen Varlıklar669.033 669.778İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar669.033 669.778ARA TOPLAM109.306.414 84.297.176TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR109.306.414 84.297.176DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar24.327 24.327İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar24.327 24.327Maddi Duran Varlıklar125.803.281 94.580.194Kullanım Hakkı Varlıkları375.567 399.960Maddi Olmayan Duran Varlıklar199.368 160.446Peşin Ödenmiş Giderler64.196İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler64.196TOPLAM DURAN VARLIKLAR126.466.739 95.164.927TOPLAM VARLIKLAR235.773.153 179.462.103KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar36.061.066 25.455.350Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.141.900 9.359.162Ticari Borçlar45.630.633 26.679.368İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar45.630.633 26.679.368Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar894.748 747.331Diğer Borçlar1.084.281 1.785.229İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.084.281 1.785.229Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.974.550 105.119İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.974.550 105.119Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü683.730 237.071Kısa Vadeli Karşılıklar178.353 231.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar178.353 231.978ARA TOPLAM99.649.261 64.600.608TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER99.649.261 64.600.608UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar29.426.380 33.034.016Uzun Vadeli Karşılıklar370.801 223.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar370.801 223.272Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16.189.409 11.449.169TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.986.590 44.706.457TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER145.635.851 109.307.065ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar89.765.593 69.783.605Ödenmiş Sermaye13.885.000 13.885.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.769.102 4.769.102Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-131.410 -131.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.773.389 13.826.929Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.773.389 13.826.929Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.769.533 13.769.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.856 57.396Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)77.036.833 54.442.401Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler124.943 124.943Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.133.360 -19.412.607Net Dönem Karı veya Zararı-2.558.904 2.279.247Kontrol Gücü Olmayan Paylar371.709 371.433TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.137.302 70.155.038TOPLAM KAYNAKLAR235.773.153 179.462.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat136.723.275 106.421.358 42.134.979 37.643.070Satışların Maliyeti-110.572.847 -87.052.696 -31.795.395 -29.372.493TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.150.428 19.368.662 10.339.584 8.270.577BRÜT KAR (ZARAR)26.150.428 19.368.662 10.339.584 8.270.577Genel Yönetim Giderleri-5.634.056 -4.318.624 -393.820 -1.120.017Pazarlama Giderleri-4.416.503 -3.758.186 -1.538.715 -1.371.734Araştırma ve Geliştirme Giderleri-30.137 -380.804 -9.253 -115.031Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.945.345 8.639.436 332.178 181.431Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.479.425 -7.715.376 -1.433.884 -2.696.971ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.535.652 11.835.108 7.296.090 3.148.255Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler350.698 278.628Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-52.080 -4.410FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.834.270 11.835.108 7.570.308 3.148.255Finansman Gelirleri17.529.562 7.561.494Finansman Giderleri-32.700.286 -7.929.777 -14.337.205 -2.181.035SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-336.454 3.905.331 794.597 967.220Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.222.174 -998.787 -1.424.157 301.174Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.224.256 -316.253 -839.603 118.391Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-997.918 -682.534 -584.554 182.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.558.628 2.906.544 -629.560 1.268.394DÖNEM KARI (ZARARI)-2.558.628 2.906.544 -629.560 1.268.394Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar276 -4.816 -1.433 226Ana Ortaklık Payları-2.558.904 2.911.360 -628.127 1.268.168Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,18430000 0,20970000 -0,04520000 0,09130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-53.540 0 -34.718Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.761 -18.798Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.779 0 -15.920Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-11.779 -15.920Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar22.594.432 5.196.247 11.591.878 298.299Yabancı Para Çevrim Farkları22.594.432 5.196.247 11.591.878 298.299DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.540.892 5.196.247 11.557.160 298.299TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.982.264 8.102.791 10.927.600 1.566.693Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar276 -4.816 -1.434 226Ana Ortaklık Payları19.981.988 8.107.607 10.929.034 1.566.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886845BIST