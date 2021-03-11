***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.03.2021 19:11
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 9.683 13.769.533 46.359.135 124.943 -18.587.138 -825.469 59.373.378 328.170 59.701.548
Transferler
-825.469 825.469
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.410.227 43.263 10.453.490
Dönem Karı (Zararı)
2.279.247 2.279.247 851 2.280.098
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.713 8.083.267 8.130.980 42.412 8.173.392
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 57.396 13.769.533 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 57.396 13.769.533 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038
Transferler
366.834 1.912.413 -2.279.247
Dönem Karı (Zararı)
-1.984.474 -1.984.474 185 -1.984.289
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.989 17.501.376 17.469.387 17.469.387
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.131 1.131
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 25.407 13.769.533 71.943.777 492.908 -17.500.194 -1.984.474 85.269.649 371.618 85.641.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.566.385 6.845.586
Dönem Karı (Zararı)
-1.984.289 2.280.098
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.984.289 2.280.098
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.810.835 15.154.791
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.945.143 7.885.456
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-325.261 18.754
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-325.261 18.754
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
160.886 23.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
160.886 35.000
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -11.291
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.945.114 5.401.461
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-195.745 -78.132
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.718.022 6.430.182
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
906.225 -615.811
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-483.388 -334.778
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.112.892 1.840.451
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.939 -15.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.166.254 -4.163.698
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.147 2.207.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.147 2.207.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.147 2.207.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.147 2.207.432
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.177.293 -2.172.189
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.484.810 -138.991
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.411.627 -5.554.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.411.627 -5.554.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
33.253 -467.249
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.735.992 1.281.116
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.735.992 1.281.116
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -416.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.694.589 -1.110.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.694.589 -1.110.042
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.992.800 13.271.191
Ödenen Faiz
-5.522.277 -6.352.050
Alınan Faiz
195.745 78.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-99.883 -151.687
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.743.648 -3.016.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
763.309 192.987
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.506.957 -3.209.587
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.088.648 -4.173.782
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-10.088.648 -4.173.782
Kredilerden Nakit Girişleri
-10.088.648 -4.173.782
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.734.089 -344.796
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.983.594 -4.457.636
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-249.505 -4.802.432
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.075.246 10.877.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.825.741 6.075.246
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.825.741 6.075.246
Finansal Yatırımlar
367.501
Ticari Alacaklar
72.036.969 52.930.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
72.036.969 52.930.326
Diğer Alacaklar
526.390 449.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
526.390 449.776
Stoklar
21.555.921 23.251.963
Peşin Ödenmiş Giderler
3.399.301 552.586
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.399.301 552.586
Diğer Dönen Varlıklar
927.431 669.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
927.431 669.778
ARA TOPLAM
104.271.753 84.297.176
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.271.753 84.297.176
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
24.327 24.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.327 24.327
Maddi Duran Varlıklar
121.359.002 94.580.194
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
612.881 560.406
Peşin Ödenmiş Giderler
768.366
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
768.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
122.764.576 95.164.927
TOPLAM VARLIKLAR
227.036.329 179.462.103
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.243.246 25.455.350
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.682.371 9.359.162
Ticari Borçlar
45.795.241 26.679.368
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
45.795.241 26.679.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
956.754 747.331
Diğer Borçlar
470.073 1.785.229
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
470.073 1.785.229
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.274.967 105.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.274.967 105.119
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
677.397 237.071
Kısa Vadeli Karşılıklar
186.780 231.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
186.780 231.978
ARA TOPLAM
100.286.829 64.600.608
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.286.829 64.600.608
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.319.569 33.034.016
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
431.983 223.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
431.983 223.272
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14.356.681 11.449.169
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.108.233 44.706.457
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.395.062 109.307.065
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.269.649 69.783.605
Ödenmiş Sermaye
13.885.000 13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.769.102 4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-131.410 -131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.794.940 13.826.929
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.794.940 13.826.929
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.769.533 13.769.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.407 57.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.943.777 54.442.401
Yabancı Para Çevrim Farkları
71.943.777 54.442.401
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
492.908 124.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.500.194 -19.412.607
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.984.474 2.279.247
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
371.618 371.433
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.641.267 70.155.038
TOPLAM KAYNAKLAR
227.036.329 179.462.103
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
189.263.895 150.921.718
Satışların Maliyeti
-157.785.090 -124.381.812
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.478.805 26.539.906
BRÜT KAR (ZARAR)
31.478.805 26.539.906
Genel Yönetim Giderleri
-7.466.667 -5.554.502
Pazarlama Giderleri
-5.798.599 -5.221.768
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-58.750 -450.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.188.771 6.078.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.336.366 -5.444.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.007.194 15.946.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
72.070 129.728
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.634 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.076.630 16.076.510
Finansman Gelirleri
666.852 0
Finansman Giderleri
-16.614.879 -11.955.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
128.603 4.120.548
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.112.892 -1.840.450
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.901.653 -878.435
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-211.239 -962.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.984.289 2.280.098
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.984.289 2.280.098
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
185 851
Ana Ortaklık Payları
-1.984.474 2.279.247
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,14290000 0,16420000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-31.989 47.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.027 58.210
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.038 -10.497
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.038 -10.497
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.501.376 8.125.679
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.501.376 8.125.679
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.469.387 8.173.392
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.485.098 10.453.490
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
185 43.263
Ana Ortaklık Payları
15.484.913 10.410.227
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917475
BIST