***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 9.683 13.769.533 46.359.135 124.943 -18.587.138 -825.469 59.373.378 328.170 59.701.548Transferler-825.469 825.469Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.410.227 43.263 10.453.490Dönem Karı (Zararı)2.279.247 2.279.247 851 2.280.098Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)47.713 8.083.267 8.130.980 42.412 8.173.392Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 57.396 13.769.533 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 57.396 13.769.533 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038Transferler366.834 1.912.413 -2.279.247Dönem Karı (Zararı)-1.984.474 -1.984.474 185 -1.984.289Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-31.989 17.501.376 17.469.387 17.469.387Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.131 1.131Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 25.407 13.769.533 71.943.777 492.908 -17.500.194 -1.984.474 85.269.649 371.618 85.641.267Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.566.385 6.845.586Dönem Karı (Zararı)-1.984.289 2.280.098Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.984.289 2.280.098Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.810.835 15.154.791Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.945.143 7.885.456Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-325.261 18.754Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-325.261 18.754Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler160.886 23.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler160.886 35.000Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -11.291Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.945.114 5.401.461Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-195.745 -78.132Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.718.022 6.430.182Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri906.225 -615.811Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-483.388 -334.778Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.112.892 1.840.451Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.939 -15.040İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.166.254 -4.163.698Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler35.147 2.207.430İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)35.147 2.207.430Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler35.147 2.207.432İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)35.147 2.207.432Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.177.293 -2.172.189Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.484.810 -138.991Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.411.627 -5.554.959İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.411.627 -5.554.959Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)33.253 -467.249Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.735.992 1.281.116İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.735.992 1.281.116Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 -416.246İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.694.589 -1.110.042Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.694.589 -1.110.042Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.992.800 13.271.191Ödenen Faiz-5.522.277 -6.352.050Alınan Faiz195.745 78.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-99.883 -151.687YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.743.648 -3.016.600Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri763.309 192.987Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.506.957 -3.209.587FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.088.648 -4.173.782Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-10.088.648 -4.173.782Kredilerden Nakit Girişleri-10.088.648 -4.173.782YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.734.089 -344.796Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.983.594 -4.457.636NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-249.505 -4.802.432DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.075.246 10.877.678DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.825.741 6.075.246Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5.825.741 6.075.246Finansal Yatırımlar367.501Ticari Alacaklar72.036.969 52.930.326İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar72.036.969 52.930.326Diğer Alacaklar526.390 449.776İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar526.390 449.776Stoklar21.555.921 23.251.963Peşin Ödenmiş Giderler3.399.301 552.586İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.399.301 552.586Diğer Dönen Varlıklar927.431 669.778İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar927.431 669.778ARA TOPLAM104.271.753 84.297.176TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR104.271.753 84.297.176DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar24.327 24.327İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.327 24.327Maddi Duran Varlıklar121.359.002 94.580.194Maddi Olmayan Duran Varlıklar612.881 560.406Peşin Ödenmiş Giderler768.366İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler768.366TOPLAM DURAN VARLIKLAR122.764.576 95.164.927TOPLAM VARLIKLAR227.036.329 179.462.103KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar35.243.246 25.455.350Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.682.371 9.359.162Ticari Borçlar45.795.241 26.679.368İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar45.795.241 26.679.368Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar956.754 747.331Diğer Borçlar470.073 1.785.229İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar470.073 1.785.229Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.274.967 105.119İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.274.967 105.119Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü677.397 237.071Kısa Vadeli Karşılıklar186.780 231.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar186.780 231.978ARA TOPLAM100.286.829 64.600.608TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.286.829 64.600.608UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26.319.569 33.034.016Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar431.983 223.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar431.983 223.272Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14.356.681 11.449.169TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.108.233 44.706.457TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER141.395.062 109.307.065ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.269.649 69.783.605Ödenmiş Sermaye13.885.000 13.885.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.769.102 4.769.102Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-131.410 -131.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.794.940 13.826.929Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.794.940 13.826.929Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.769.533 13.769.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.407 57.396Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)71.943.777 54.442.401Yabancı Para Çevrim Farkları71.943.777 54.442.401Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler492.908 124.943Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-17.500.194 -19.412.607Net Dönem Karı veya Zararı-1.984.474 2.279.247Kontrol Gücü Olmayan Paylar371.618 371.433TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.641.267 70.155.038TOPLAM KAYNAKLAR227.036.329 179.462.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat189.263.895 150.921.718Satışların Maliyeti-157.785.090 -124.381.812TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)31.478.805 26.539.906BRÜT KAR (ZARAR)31.478.805 26.539.906Genel Yönetim Giderleri-7.466.667 -5.554.502Pazarlama Giderleri-5.798.599 -5.221.768Araştırma ve Geliştirme Giderleri-58.750 -450.816Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.188.771 6.078.346Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.336.366 -5.444.384ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.007.194 15.946.782Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler72.070 129.728Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.634 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.076.630 16.076.510Finansman Gelirleri666.852 0Finansman Giderleri-16.614.879 -11.955.962SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)128.603 4.120.548Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.112.892 -1.840.450Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.901.653 -878.435Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-211.239 -962.015SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.984.289 2.280.098DÖNEM KARI (ZARARI)-1.984.289 2.280.098Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar185 851Ana Ortaklık Payları-1.984.474 2.279.247Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,14290000 0,16420000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-31.989 47.713Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39.027 58.210Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.038 -10.497Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.038 -10.497Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.501.376 8.125.679Yabancı Para Çevrim Farkları17.501.376 8.125.679DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.469.387 8.173.392TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.485.098 10.453.490Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar185 43.263Ana Ortaklık Payları15.484.913 10.410.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917475BIST