***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 57.396 13.769.533 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038Transferler2.279.247 -2.279.247Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.052.954 1.710 9.054.664Dönem Karı (Zararı)-1.930.777 -1.930.777 1.710 -1.929.067Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.823 11.002.554 10.983.731 10.983.731Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 38.573 13.769.533 54.442.401 124.943 -17.133.360 -1.930.777 78.836.559 373.143 79.209.702Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 25.407 13.769.533 71.943.777 492.908 -17.500.194 -1.984.474 85.269.649 371.618 85.641.267Transferler-1.984.474 1.984.474Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.319.575 497 23.320.072Dönem Karı (Zararı)6.200.176 6.200.176 497 6.200.673Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)94.528 17.024.871 17.119.399 17.119.399Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 119.935 13.769.533 71.943.777 492.908 -19.484.668 6.200.176 108.589.224 372.115 108.961.339Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.445.904 17.094.075Dönem Karı (Zararı)6.200.673 -1.929.068Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.200.673 -1.929.068Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler12.516.363 8.011.134Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.590.898 4.144.434Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-141.963 -242.583Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-141.963 -242.583Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-66.246 47.578Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-66.246 47.578Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.187.605 3.335.758Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-19.663 -133.642Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.057.285 3.461.979Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri149.983 7.421Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.964.069 798.017Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.000 -72.070İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.253.173 14.315.362Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.247.776 -242.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.247.776 -242.944Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.355.677 -242.948İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.355.677 -242.948Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-19.521.107 1.543.401Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.551.347 -1.244.713Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.264.026 12.761.975İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)37.264.026 12.761.975Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)263.390 -45.468Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler260.105 -1.852.115İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)260.105 -1.852.115İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-364.787 3.638.174Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-364.787 3.638.174Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.463.863 20.397.428Ödenen Faiz-6.037.622 -3.328.337Alınan Faiz19.663 133.642Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -108.658YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.638.447 -2.823.852Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.638.447 -2.823.852FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.240.779 -6.307.816Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri39.240.779 -6.307.816Kredilerden Nakit Girişleri39.240.779 -6.307.816YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.048.236 7.962.407Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-3.826.324 -3.238.210NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.221.912 4.724.197DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.825.741 6.075.246DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.047.653 10.799.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13.047.653 5.825.741Ticari Alacaklar102.601.016 72.036.969İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar102.601.016 72.036.969Diğer Alacaklar2.984.452 526.390İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.984.452 526.390Stoklar45.084.572 21.555.921Peşin Ödenmiş Giderler7.489.992 3.399.301İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.489.992 3.399.301Diğer Dönen Varlıklar1.766.644 927.431İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.766.644 927.431ARA TOPLAM172.974.329 104.271.753TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR172.974.329 104.271.753DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar24.327 24.327İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.327 24.327Maddi Duran Varlıklar176.685.855 121.359.002Kullanım Hakkı Varlıkları308.285 317.007Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.531.260 295.874Peşin Ödenmiş Giderler3.849 768.366İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.849 768.366TOPLAM DURAN VARLIKLAR182.553.576 122.764.576TOPLAM VARLIKLAR355.527.905 227.036.329KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar50.422.453 35.243.246Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16.330.911 12.682.371Ticari Borçlar91.742.822 45.795.241İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar91.742.822 45.795.241Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.398.018 956.754Diğer Borçlar817.571 470.073İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar817.571 470.073Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.780.228 4.274.967İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.780.228 4.274.967Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü476.121 677.397Kısa Vadeli Karşılıklar320.124 186.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar320.124 186.780ARA TOPLAM167.288.248 100.286.829TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER167.288.248 100.286.829UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar60.297.842 26.319.569Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar347.429 431.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar347.429 431.983Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18.633.047 14.356.681TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.278.318 41.108.233TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER246.566.566 141.395.062ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar108.589.224 85.269.649Ödenmiş Sermaye13.885.000 13.885.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.769.102 4.769.102Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-131.410 -131.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.889.468 13.794.940Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.889.468 13.794.940Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.769.533 13.769.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)119.935 25.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)88.968.648 71.943.777Yabancı Para Çevrim Farkları88.968.648 71.943.777Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler492.908 492.908Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-19.484.668 -17.500.194Net Dönem Karı veya Zararı6.200.176 -1.984.474Kontrol Gücü Olmayan Paylar372.115 371.618TOPLAM ÖZKAYNAKLAR108.961.339 85.641.267TOPLAM KAYNAKLAR355.527.905 227.036.329Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat137.812.136 94.588.296 83.113.807 51.125.288Satışların Maliyeti-109.600.299 -78.777.452 -68.609.924 -42.280.426TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.211.837 15.810.844 14.503.883 8.844.862BRÜT KAR (ZARAR)28.211.837 15.810.844 14.503.883 8.844.862Genel Yönetim Giderleri-5.341.027 -5.240.236 -2.236.984 -3.440.213Pazarlama Giderleri-5.112.942 -2.877.788 -2.396.040 -1.386.243Araştırma ve Geliştirme Giderleri-186.296 -20.884 -112.156 -10.092Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.517.137 1.613.167 508.733 102.307Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.350.631 -2.045.541 -1.033.427 -318.242ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.738.078 7.239.562 9.234.009 3.792.379Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18.000 72.070 0 5.986Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-47.670 -8.614FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.756.078 7.263.962 9.234.009 3.789.751Finansman Gelirleri21.325.144 9.968.068 11.925.866 4.855.873Finansman Giderleri-29.916.480 -18.363.081 -16.271.167 -9.755.656SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.164.742 -1.131.051 4.888.708 -1.110.032Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.964.069 -798.017 -1.164.817 -131.211Dönem Vergi (Gideri) Geliri-538.403 -384.653 -502.014 -208.631Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.425.666 -413.364 -662.803 77.420SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.200.673 -1.929.068 3.723.891 -1.241.243DÖNEM KARI (ZARARI)6.200.673 -1.929.068 3.723.891 -1.241.243Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar497 1.709 2.714 850Ana Ortaklık Payları6.200.176 -1.930.777 3.721.177 -1.242.093Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,44650000 -0,13910000 0,26800000 -0,08950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar94.528 -18.822 108.182 -23.103Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)118.159 -22.963 134.544 -28.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-23.631 4.141 -26.362 5.083Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-23.631 4.141 -26.362 5.083Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.024.871 11.002.554 4.793.171 3.956.868Yabancı Para Çevrim Farkları17.024.871 11.002.554 4.793.171 3.956.868DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.119.399 10.983.732 4.901.353 3.933.765TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.320.072 9.054.664 8.625.244 2.692.522Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar497 1.710 2.714 851Ana Ortaklık Payları23.319.575 9.052.954 8.622.530 2.691.671http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959118BIST