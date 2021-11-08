***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 57.396 13.769.533 54.442.401 124.943 -19.412.607 2.279.247 69.783.605 371.433 70.155.038Transferler2.279.247 -2.279.247 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.981.988 276 19.982.264Dönem Karı (Zararı)-2.558.904 -2.558.904 276 -2.558.628Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-53.540 22.594.432 22.540.892 22.540.892Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 3.856 13.769.533 77.036.833 124.943 -17.133.360 -2.558.904 89.765.593 371.709 90.137.302Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 25.407 13.769.533 71.943.777 492.908 -17.500.194 -1.984.474 85.269.649 371.618 85.641.267Transferler219.280 -2.203.754 1.984.474Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21.628.439 703 21.629.142Dönem Karı (Zararı)2.574.384 2.574.384 703 2.575.087Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)41.304 19.012.751 19.054.055 19.054.055Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış18.558.534 -18.558.534Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 66.711 32.328.067 90.956.528 712.188 -38.262.482 2.574.384 106.898.088 372.321 107.270.409Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.305.884 16.583.779Dönem Karı (Zararı)2.575.087 -2.558.628Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.575.087 -2.558.628Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.126.652 12.650.026Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.560.892 6.381.418Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-35.252 -429.027Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-35.252 -429.027Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler196.971 97.936Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler81.971 97.936Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler115.000 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.461.935 4.650.889Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9.461.935 4.650.889Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.960.106 2.222.174Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.000 -273.364Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-18.000 -275.996Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 2.632İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-913.051 10.931.732Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler353.525 -111.710İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)353.525 -111.710Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.815.137 -111.710İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.815.137 -111.710Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-24.137.108 2.140.877Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.961.363 -4.297.422Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.232.810 10.223.994İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.232.810 10.223.994Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)408.061 -87.569Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler367.247 -1.262.282İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)367.247 -1.262.282İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.361.086 4.437.554Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.361.086 4.437.554Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.788.688 21.023.130Ödenen Faiz-9.328.921 -4.517.308Alınan Faiz30.534 204.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-184.417 -126.567YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-38.552.566 -8.742.799Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.552.566 -8.742.799Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.552.566 -8.742.799FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.417.325 -13.121.611Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri31.417.325 -13.121.611Kredilerden Nakit Girişleri31.417.325 -13.121.611YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.170.643 -5.280.631Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-4.507.656 6.220.298NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-337.013 939.667DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.825.741 6.075.246DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.488.728 7.014.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5.488.728 5.825.741Ticari Alacaklar86.344.606 72.036.969İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar86.344.606 72.036.969Diğer Alacaklar2.454.273 526.390İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.454.273 526.390Stoklar50.106.113 21.555.921Peşin Ödenmiş Giderler9.289.933 3.399.301İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.289.933 3.399.301Diğer Dönen Varlıklar1.529.673 927.431İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.529.673 927.431ARA TOPLAM155.213.326 104.271.753TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR155.213.326 104.271.753DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar24.327 24.327İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.327 24.327Maddi Duran Varlıklar177.775.478 121.359.002Kullanım Hakkı Varlıkları269.501 317.007Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.042.201 295.874Peşin Ödenmiş Giderler692.332 768.366İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler692.332 768.366TOPLAM DURAN VARLIKLAR184.803.839 122.764.576TOPLAM VARLIKLAR340.017.165 227.036.329KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar48.742.359 35.243.246İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar48.742.359 35.243.246Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.153.909 12.682.371Ticari Borçlar86.698.837 45.795.241İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar86.698.837 45.795.241Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.560.689 956.754Diğer Borçlar349.626 470.073İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar349.626 470.073Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.296.172 4.274.967İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.296.172 4.274.967Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 677.397Kısa Vadeli Karşılıklar338.595 186.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar223.595 186.780Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar115.000 0ARA TOPLAM160.140.187 100.286.829TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER160.140.187 100.286.829UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar52.681.993 26.319.569Diğer Borçlar583.933 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar583.933 0Uzun Vadeli Karşılıklar402.209 431.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar402.209 431.983Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18.885.881 14.356.681Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler52.553 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler52.553 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER72.606.569 41.108.233TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER232.746.756 141.395.062ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar106.898.088 85.269.649Ödenmiş Sermaye13.885.000 13.885.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.769.102 4.769.102Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-131.410 -131.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)32.394.778 13.794.940Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32.394.778 13.794.940Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.769.533 13.769.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)66.711 25.407Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.558.534 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)90.956.528 71.943.777Yabancı Para Çevrim Farkları90.956.528 71.943.777Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler712.188 492.908Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-38.262.482 -17.500.194Net Dönem Karı veya Zararı2.574.384 -1.984.474Kontrol Gücü Olmayan Paylar372.321 371.618TOPLAM ÖZKAYNAKLAR107.270.409 85.641.267TOPLAM KAYNAKLAR340.017.165 227.036.329Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat195.475.028 136.723.275 57.662.892 42.134.979Satışların Maliyeti-161.991.629 -110.572.847 -52.391.330 -31.795.395TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.483.399 26.150.428 5.271.562 10.339.584BRÜT KAR (ZARAR)33.483.399 26.150.428 5.271.562 10.339.584Genel Yönetim Giderleri-7.632.827 -5.634.056 -2.291.800 -393.820Pazarlama Giderleri-6.809.546 -4.416.503 -1.696.604 -1.538.715Araştırma ve Geliştirme Giderleri-278.440 -30.137 -92.144 -9.253Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.548.879 1.945.345 31.742 332.178Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.072.621 -3.479.425 -721.990 -1.433.884ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.238.844 14.535.652 500.766 7.296.090Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18.000 350.698 0 278.628Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -52.080 0 -4.410FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.256.844 14.834.270 500.766 7.570.308Finansman Gelirleri31.494.753 17.529.562 10.169.609 7.561.494Finansman Giderleri-44.216.404 -32.700.286 -14.299.924 -14.337.205SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.535.193 -336.454 -3.629.549 794.597Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.960.106 -2.222.174 3.963 -1.424.157Dönem Vergi (Gideri) Geliri-516.689 -1.224.256 21.714 -839.603Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.443.417 -997.918 -17.751 -584.554SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.575.087 -2.558.628 -3.625.586 -629.560DÖNEM KARI (ZARARI)2.575.087 -2.558.628 -3.625.586 -629.560Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar703 276 206 -1.433Ana Ortaklık Payları2.574.384 -2.558.904 -3.625.792 -628.127Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,18540000 -0,18430000 -0,26110000 -0,04520000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar41.304 -53.540 -53.224 -34.718Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)51.630 -41.761 -66.529 -18.798Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.326 -11.779 13.305 -15.920Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-10.326 -11.779 13.305 -15.920Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19.012.751 22.594.432 1.987.880 11.591.878Yabancı Para Çevrim Farkları19.012.751 22.594.432 1.987.880 11.591.878DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.054.055 22.540.892 1.934.656 11.557.160TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.629.142 19.982.264 -1.690.930 10.927.600Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar703 276 206 -1.434Ana Ortaklık Payları21.628.439 19.981.988 -1.691.136 10.929.034http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975923BIST