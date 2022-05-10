***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:33
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 25.407 71.943.777 492.908 -17.500.194 -1.984.474 85.269.649 371.618 85.641.267
Transferler
-1.984.474 1.984.474
Dönem Karı (Zararı)
2.478.999 2.478.999 -2.217 2.476.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.654 12.231.700 12.218.046 12.218.046
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 11.753 84.175.477 492.908 -19.484.668 2.478.999 99.966.694 369.401 100.336.095
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 -63.094 146.120.228 712.188 -19.703.948 -7.347.672 152.009.927 381.726 152.391.653
Transferler
-7.347.672 7.347.672
Dönem Karı (Zararı)
1.962.779 1.962.779 22.564 1.985.343
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.769.533 18.420 18.709.886 18.728.306 18.728.306
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -44.674 712.188 -27.051.620 1.962.779 172.701.012 404.290 173.105.302
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.260.355 13.267.988
Dönem Karı (Zararı)
1.985.343 2.476.782
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.985.343 2.476.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.314.127 4.125.891
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.897.627 1.736.791
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -84.742
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -84.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
206.637 80.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
206.637 80.943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-338.037 1.611.647
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-338.037
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.611.647
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.547.900 799.252
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -18.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.268.106 8.306.768
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.858.211 8.348.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-207.459 -215.143
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.683.596 -12.223.670
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.834.810 2.607.165
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.598.338 11.334.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.582.979 139.158
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.316.527 180.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.354.338 -1.864.281
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.567.576 14.909.441
Ödenen Faiz
-142.074 -1.639.495
Alınan Faiz
0 7.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-165.147 -9.648
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-718.941 -33.023.769
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-718.941 -33.023.769
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.588.605 23.717.091
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 23.717.091
Kredilerden Nakit Girişleri
23.717.091
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.588.605
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.952.809 3.961.310
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
615.907 -2.874.947
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.568.716 1.086.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.146.076 5.825.741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.714.792 6.912.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
14.714.792 5.146.076
Ticari Alacaklar
197.327.778 140.262.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
197.327.778 140.262.718
Diğer Alacaklar
854.687 586.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
854.687 586.183
Stoklar
91.977.820 78.535.534
Peşin Ödenmiş Giderler
16.576.723 4.629.778
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.576.723 4.629.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.673 0
Diğer Dönen Varlıklar
704.151 707.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
704.151 707.757
ARA TOPLAM
322.157.624 229.868.046
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
322.157.624 229.868.046
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
24.327 24.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.327 24.992
Maddi Duran Varlıklar
295.584.592 273.837.015
Kullanım Hakkı Varlıkları
281.616 256.296
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
535.689 497.366
Peşin Ödenmiş Giderler
422 596.264
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
296.426.646 275.211.933
TOPLAM VARLIKLAR
618.584.270 505.079.979
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
76.618.349 64.588.056
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.375.675 29.344.742
Ticari Borçlar
204.256.675 149.330.673
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
204.256.675 149.330.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.427.063 1.681.305
Diğer Borçlar
5.538 327.868
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.538 327.868
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.197.075 3.555.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.197.075 3.555.057
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
698.334 905.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
463.694 415.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
333.918 296.940
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
129.776 118.321
ARA TOPLAM
320.042.403 250.148.478
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
320.042.403 250.148.478
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
71.328.608 69.185.760
Diğer Borçlar
13.999.993 300.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13.999.993 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 300.316
Uzun Vadeli Karşılıklar
839.072 734.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
839.072 734.682
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39.268.892 32.319.090
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.436.565 102.539.848
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
445.478.968 352.688.326
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
172.701.012 152.009.927
Ödenmiş Sermaye
13.885.000 13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.769.102 4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-131.410 -131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.724.859 13.706.439
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.724.859 13.706.439
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.769.533 13.769.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.674 -63.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
164.830.114 146.120.228
Yabancı Para Çevrim Farkları
164.830.114 146.120.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
712.188 712.188
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-27.051.620 -19.703.948
Net Dönem Karı veya Zararı
1.962.779 -7.347.672
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
404.290 381.726
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
173.105.302 152.391.653
TOPLAM KAYNAKLAR
618.584.270 505.079.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
144.757.826 54.698.329
Satışların Maliyeti
-125.704.332 -40.990.375
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.053.494 13.707.954
BRÜT KAR (ZARAR)
19.053.494 13.707.954
Genel Yönetim Giderleri
-3.152.592 -3.104.043
Pazarlama Giderleri
-3.784.173 -2.716.902
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-163.401 -74.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.307.051 1.008.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.134.938 -1.317.204
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.125.441 7.504.069
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 18.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.125.441 7.522.069
Finansman Gelirleri
16.051.660 9.399.278
Finansman Giderleri
-20.871.115 -13.645.313
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.305.986 3.276.034
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.320.643 -799.252
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-698.335 -36.389
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.622.308 -762.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.985.343 2.476.782
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.985.343 2.476.782
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.564 -2.217
Ana Ortaklık Payları
1.962.779 2.478.999
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,14140000 0,17850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.420 -13.654
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.183 -16.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.237 2.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.237 2.731
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
18.709.886 12.231.700
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.709.886 12.231.700
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.728.306 12.218.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.713.649 14.694.828
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.564 -2.217
Ana Ortaklık Payları
20.691.085 14.697.045
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028578
BIST