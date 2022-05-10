***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 25.407 71.943.777 492.908 -17.500.194 -1.984.474 85.269.649 371.618 85.641.267Transferler-1.984.474 1.984.474Dönem Karı (Zararı)2.478.999 2.478.999 -2.217 2.476.782Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.654 12.231.700 12.218.046 12.218.046Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 11.753 84.175.477 492.908 -19.484.668 2.478.999 99.966.694 369.401 100.336.095Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 -63.094 146.120.228 712.188 -19.703.948 -7.347.672 152.009.927 381.726 152.391.653Transferler-7.347.672 7.347.672Dönem Karı (Zararı)1.962.779 1.962.779 22.564 1.985.343Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.769.533 18.420 18.709.886 18.728.306 18.728.306Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -44.674 712.188 -27.051.620 1.962.779 172.701.012 404.290 173.105.302Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.260.355 13.267.988Dönem Karı (Zararı)1.985.343 2.476.782Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.985.343 2.476.782Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.314.127 4.125.891Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.897.627 1.736.791Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -84.742Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -84.742Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler206.637 80.943Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler206.637 80.943Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-338.037 1.611.647Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-338.037Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.611.647Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.547.900 799.252Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -18.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.268.106 8.306.768Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.858.211 8.348.520Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-207.459 -215.143Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.683.596 -12.223.670Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.834.810 2.607.165Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.598.338 11.334.447Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.582.979 139.158Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.316.527 180.572İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.354.338 -1.864.281Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.567.576 14.909.441Ödenen Faiz-142.074 -1.639.495Alınan Faiz0 7.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-165.147 -9.648YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-718.941 -33.023.769Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-718.941 -33.023.769FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.588.605 23.717.091Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 23.717.091Kredilerden Nakit Girişleri23.717.091Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.588.605YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.952.809 3.961.310Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi615.907 -2.874.947NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.568.716 1.086.363DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.146.076 5.825.741DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.714.792 6.912.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri14.714.792 5.146.076Ticari Alacaklar197.327.778 140.262.718İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar197.327.778 140.262.718Diğer Alacaklar854.687 586.183İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar854.687 586.183Stoklar91.977.820 78.535.534Peşin Ödenmiş Giderler16.576.723 4.629.778İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.576.723 4.629.778Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.673 0Diğer Dönen Varlıklar704.151 707.757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar704.151 707.757ARA TOPLAM322.157.624 229.868.046TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR322.157.624 229.868.046DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar24.327 24.992İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.327 24.992Maddi Duran Varlıklar295.584.592 273.837.015Kullanım Hakkı Varlıkları281.616 256.296Maddi Olmayan Duran Varlıklar535.689 497.366Peşin Ödenmiş Giderler422 596.264TOPLAM DURAN VARLIKLAR296.426.646 275.211.933TOPLAM VARLIKLAR618.584.270 505.079.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar76.618.349 64.588.056Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları26.375.675 29.344.742Ticari Borçlar204.256.675 149.330.673İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar204.256.675 149.330.673Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.427.063 1.681.305Diğer Borçlar5.538 327.868İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.538 327.868Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.197.075 3.555.057İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.197.075 3.555.057Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü698.334 905.516Kısa Vadeli Karşılıklar463.694 415.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar333.918 296.940Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar129.776 118.321ARA TOPLAM320.042.403 250.148.478TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER320.042.403 250.148.478UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar71.328.608 69.185.760Diğer Borçlar13.999.993 300.316İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13.999.993 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 300.316Uzun Vadeli Karşılıklar839.072 734.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar839.072 734.682Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü39.268.892 32.319.090TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER125.436.565 102.539.848TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER445.478.968 352.688.326ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar172.701.012 152.009.927Ödenmiş Sermaye13.885.000 13.885.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.769.102 4.769.102Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-131.410 -131.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.724.859 13.706.439Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.724.859 13.706.439Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.769.533 13.769.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.674 -63.094Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)164.830.114 146.120.228Yabancı Para Çevrim Farkları164.830.114 146.120.228Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler712.188 712.188Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-27.051.620 -19.703.948Net Dönem Karı veya Zararı1.962.779 -7.347.672Kontrol Gücü Olmayan Paylar404.290 381.726TOPLAM ÖZKAYNAKLAR173.105.302 152.391.653TOPLAM KAYNAKLAR618.584.270 505.079.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat144.757.826 54.698.329Satışların Maliyeti-125.704.332 -40.990.375TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.053.494 13.707.954BRÜT KAR (ZARAR)19.053.494 13.707.954Genel Yönetim Giderleri-3.152.592 -3.104.043Pazarlama Giderleri-3.784.173 -2.716.902Araştırma ve Geliştirme Giderleri-163.401 -74.140Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.307.051 1.008.404Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.134.938 -1.317.204ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.125.441 7.504.069Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 18.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.125.441 7.522.069Finansman Gelirleri16.051.660 9.399.278Finansman Giderleri-20.871.115 -13.645.313SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.305.986 3.276.034Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.320.643 -799.252Dönem Vergi (Gideri) Geliri-698.335 -36.389Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.622.308 -762.863SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.985.343 2.476.782DÖNEM KARI (ZARARI)1.985.343 2.476.782Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22.564 -2.217Ana Ortaklık Payları1.962.779 2.478.999Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,14140000 0,17850000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.420 -13.654Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.183 -16.385Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.237 2.731Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.237 2.731Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar18.709.886 12.231.700Yabancı Para Çevrim Farkları18.709.886 12.231.700DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.728.306 12.218.046TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.713.649 14.694.828Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22.564 -2.217Ana Ortaklık Payları20.691.085 14.697.045http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028578BIST