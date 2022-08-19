***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 25.407 71.943.777 492.908 -17.500.194 -1.984.474 85.269.649 371.618 85.641.267Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.984.474 1.984.474 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)94.528 17.024.871 6.200.176 23.319.575 497 23.320.072Dönem Karı (Zararı)6.200.176 6.200.176 497 6.200.673Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)94.528 17.024.871 17.119.399 17.119.399Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 119.935 88.968.648 492.908 -19.484.668 6.200.176 108.589.224 372.115 108.961.339Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -63.094 146.120.228 712.188 -19.703.948 -7.347.672 152.009.927 381.726 152.391.653Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-7.347.672 7.347.672 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-93.649 45.129.023 -1.076.959 43.958.415 19.523 43.977.938Dönem Karı (Zararı)-1.076.959 -1.076.959 19.523 -1.057.436Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-93.649 45.129.023 45.035.374 45.035.374Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -156.743 191.249.251 712.188 -27.051.620 -1.076.959 195.968.342 401.249 196.369.591Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.681.116 8.445.904Dönem Karı (Zararı)-1.057.436 6.200.673Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.057.436 6.200.673Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.888.200 12.516.363Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.801.999 4.590.898Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -141.963Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -141.963Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler196.178 -66.246Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler196.178 -66.246Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.770.289 6.187.605Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.770.289Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.187.605Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.660.312 1.964.069Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -18.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -18.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler24.315.839 -4.253.173Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.413.131 -17.247.776İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.413.131 -17.247.776Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.849.200 -2.355.677İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.849.200 -2.355.677Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-42.976.284 -19.521.107Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.194.300 -2.551.347Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler69.120.796 37.264.026İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)69.120.796 37.264.026Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)357.320 263.390Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.221.866 260.105İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13.999.993 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-778.127 260.105Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12.219.279 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.829.493 -364.787Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)11.829.493 -364.787Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları35.146.603 14.463.863Ödenen Faiz-320.384 -6.037.622Alınan Faiz0 19.663Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-145.103 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.693.575 -36.638.447Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.693.575 -36.638.447FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.944.899 39.240.779Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.944.899 39.240.779Kredilerden Nakit Girişleri6.944.899 39.240.779YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.932.440 11.048.236Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi867.298 -3.826.324NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.799.738 7.221.912DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.146.076 5.825.741DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.945.814 13.047.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri27.945.814 5.146.076Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar207.638.038 140.262.718İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar207.638.038 140.262.718Diğer Alacaklar2.589.203 586.183İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.589.203 586.183Stoklar141.191.364 78.535.534Peşin Ödenmiş Giderler11.694.175 4.629.778İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.694.175 4.629.778Diğer Dönen Varlıklar3.004.624 707.757İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.004.624 707.757ARA TOPLAM394.063.218 229.868.046TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR394.063.218 229.868.046DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar24.320 24.992İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.320 24.992Maddi Duran Varlıklar351.560.440 273.837.015Kullanım Hakkı Varlıkları203.004 256.296Maddi Olmayan Duran Varlıklar597.253 497.366Peşin Ödenmiş Giderler35.717 596.264İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler35.717 596.264TOPLAM DURAN VARLIKLAR352.420.734 275.211.933TOPLAM VARLIKLAR746.483.952 505.079.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar89.890.803 64.588.056Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.754.001 29.344.742Ticari Borçlar252.449.997 149.330.673İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar252.449.997 149.330.673Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.456.150 1.681.305Diğer Borçlar6.058 327.868İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.058 327.868Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.657.177 3.555.057İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.657.177 3.555.057Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü958.014 905.516Kısa Vadeli Karşılıklar609.246 415.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar461.542 296.940Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar147.704 118.321ARA TOPLAM394.781.446 250.148.478TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER394.781.446 250.148.478UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar88.736.081 69.185.760Diğer Borçlar13.999.993 300.316İlişkili Taraflara Diğer Borçlar13.999.993İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar300.316Uzun Vadeli Karşılıklar857.298 734.682Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar857.298 734.682Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü51.739.543 32.319.090TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER155.332.915 102.539.848TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER550.114.361 352.688.326ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar195.968.342 152.009.927Ödenmiş Sermaye13.885.000 13.885.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.769.102 4.769.102Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-131.410 -131.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.612.790 13.706.439Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.663.616 1.517.137 3.356.565 508.733Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.736.765 -2.350.631 -3.601.827 -1.033.427ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.274.886 16.738.078 19.149.445 9.234.009Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.274.886 16.756.078 19.149.445 9.234.009Finansman Gelirleri41.671.125 21.325.144 25.619.465 11.925.866Finansman Giderleri-61.199.771 -29.916.480 -40.328.656 -16.271.167SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.746.240 8.164.742 4.440.254 4.888.708Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.803.676 -1.964.069 -7.483.033 -1.164.817Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.648.958 -538.403 -950.623 -502.014Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-10.154.718 -1.425.666 -6.532.410 -662.803SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.057.436 6.200.673 -3.042.779 3.723.891DÖNEM KARI (ZARARI)-1.057.436 6.200.673 -3.042.779 3.723.891Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.523 497 -3.041 2.714Ana Ortaklık Payları-1.076.959 6.200.176 -3.039.738 3.721.177Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,07760000 0,44650000 -0,21890000 0,26800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-93.649 94.528 -112.069 108.182Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-115.188 118.159 -129.372 134.544Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.539 -23.631 17.303 -26.362Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21.539 -23.631 17.303 -26.362Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar45.129.023 17.024.871 26.419.137 4.793.171Yabancı Para Çevrim Farkları45.129.023 17.024.871 26.419.137 4.793.171Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)45.129.023 17.024.871 26.419.137 4.793.171DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.035.374 17.119.399 26.307.068 4.901.353TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.977.938 23.320.072 23.264.289 8.625.244Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.523 497 -3.041 2.714Ana Ortaklık Payları43.958.415 23.319.575 23.267.330 8.622.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057196BIST