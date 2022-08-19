***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:13
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 25.407 71.943.777 492.908 -17.500.194 -1.984.474 85.269.649 371.618 85.641.267
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.984.474 1.984.474 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
94.528 17.024.871 6.200.176 23.319.575 497 23.320.072
Dönem Karı (Zararı)
6.200.176 6.200.176 497 6.200.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
94.528 17.024.871 17.119.399 17.119.399
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 119.935 88.968.648 492.908 -19.484.668 6.200.176 108.589.224 372.115 108.961.339
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -63.094 146.120.228 712.188 -19.703.948 -7.347.672 152.009.927 381.726 152.391.653
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-7.347.672 7.347.672 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.649 45.129.023 -1.076.959 43.958.415 19.523 43.977.938
Dönem Karı (Zararı)
-1.076.959 -1.076.959 19.523 -1.057.436
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.649 45.129.023 45.035.374 45.035.374
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13.885.000 4.769.102 -131.410 13.769.533 -156.743 191.249.251 712.188 -27.051.620 -1.076.959 195.968.342 401.249 196.369.591
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.681.116 8.445.904
Dönem Karı (Zararı)
-1.057.436 6.200.673
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.057.436 6.200.673
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.888.200 12.516.363
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.801.999 4.590.898
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -141.963
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -141.963
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
196.178 -66.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
196.178 -66.246
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.770.289 6.187.605
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.770.289
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.187.605
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.660.312 1.964.069
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -18.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -18.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.315.839 -4.253.173
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.413.131 -17.247.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.413.131 -17.247.776
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.849.200 -2.355.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.849.200 -2.355.677
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-42.976.284 -19.521.107
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.194.300 -2.551.347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.120.796 37.264.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
69.120.796 37.264.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
357.320 263.390
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.221.866 260.105
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.999.993 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-778.127 260.105
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.219.279 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.829.493 -364.787
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11.829.493 -364.787
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.146.603 14.463.863
Ödenen Faiz
-320.384 -6.037.622
Alınan Faiz
0 19.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-145.103 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.693.575 -36.638.447
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.693.575 -36.638.447
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.944.899 39.240.779
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.944.899 39.240.779
Kredilerden Nakit Girişleri
6.944.899 39.240.779
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.932.440 11.048.236
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
867.298 -3.826.324
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.799.738 7.221.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.146.076 5.825.741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.945.814 13.047.653
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
27.945.814 5.146.076
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
207.638.038 140.262.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
207.638.038 140.262.718
Diğer Alacaklar
2.589.203 586.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.589.203 586.183
Stoklar
141.191.364 78.535.534
Peşin Ödenmiş Giderler
11.694.175 4.629.778
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.694.175 4.629.778
Diğer Dönen Varlıklar
3.004.624 707.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.004.624 707.757
ARA TOPLAM
394.063.218 229.868.046
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
394.063.218 229.868.046
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
24.320 24.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.320 24.992
Maddi Duran Varlıklar
351.560.440 273.837.015
Kullanım Hakkı Varlıkları
203.004 256.296
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
597.253 497.366
Peşin Ödenmiş Giderler
35.717 596.264
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
35.717 596.264
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
352.420.734 275.211.933
TOPLAM VARLIKLAR
746.483.952 505.079.979
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.890.803 64.588.056
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
31.754.001 29.344.742
Ticari Borçlar
252.449.997 149.330.673
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
252.449.997 149.330.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.456.150 1.681.305
Diğer Borçlar
6.058 327.868
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.058 327.868
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.657.177 3.555.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.657.177 3.555.057
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
958.014 905.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
609.246 415.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
461.542 296.940
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
147.704 118.321
ARA TOPLAM
394.781.446 250.148.478
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
394.781.446 250.148.478
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
88.736.081 69.185.760
Diğer Borçlar
13.999.993 300.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13.999.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
300.316
Uzun Vadeli Karşılıklar
857.298 734.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
857.298 734.682
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
51.739.543 32.319.090
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.332.915 102.539.848
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
550.114.361 352.688.326
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
195.968.342 152.009.927
Ödenmiş Sermaye
13.885.000 13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.769.102 4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-131.410 -131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.612.790 13.706.439
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.663.616 1.517.137 3.356.565 508.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.736.765 -2.350.631 -3.601.827 -1.033.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.274.886 16.738.078 19.149.445 9.234.009
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.274.886 16.756.078 19.149.445 9.234.009
Finansman Gelirleri
41.671.125 21.325.144 25.619.465 11.925.866
Finansman Giderleri
-61.199.771 -29.916.480 -40.328.656 -16.271.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.746.240 8.164.742 4.440.254 4.888.708
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.803.676 -1.964.069 -7.483.033 -1.164.817
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.648.958 -538.403 -950.623 -502.014
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.154.718 -1.425.666 -6.532.410 -662.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.057.436 6.200.673 -3.042.779 3.723.891
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.057.436 6.200.673 -3.042.779 3.723.891
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.523 497 -3.041 2.714
Ana Ortaklık Payları
-1.076.959 6.200.176 -3.039.738 3.721.177
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,07760000 0,44650000 -0,21890000 0,26800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-93.649 94.528 -112.069 108.182
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-115.188 118.159 -129.372 134.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.539 -23.631 17.303 -26.362
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21.539 -23.631 17.303 -26.362
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
45.129.023 17.024.871 26.419.137 4.793.171
Yabancı Para Çevrim Farkları
45.129.023 17.024.871 26.419.137 4.793.171
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
45.129.023 17.024.871 26.419.137 4.793.171
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.035.374 17.119.399 26.307.068 4.901.353
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.977.938 23.320.072 23.264.289 8.625.244
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.523 497 -3.041 2.714
Ana Ortaklık Payları
43.958.415 23.319.575 23.267.330 8.622.530
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057196
BIST