***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
10.06.2020 15:21
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Döviz Pozisyon Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Dipnotlarda yer alan Döviz Pozisyon Tablosu sehven 31.12.2019 ve 31.12.2018 karşılaştırmalı olarak verilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
08.06.2020 tarihinde kamuya duyurulan 01.01.2020-31.03.2020 tarihli Finansal Tablo Dipnotlarında yer alan Döviz Pozisyon Tablosunun sehven 31.12.2019 ve 31.12.2018 karşılaştırmalı olarak verildiği tespit edilmiş olup söz konusu tablo 31.03.2020 ile 31.12.2019 karşılaştırmalı olarak düzeltilerek Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850493
BIST
16:36110.257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.020,30
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
16:366,7944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 6,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
16:367,7244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0144
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
16:36376,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,67
|Açılış
|: 376,25
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
376,60
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|3.943.366
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.425.410
|% 9,97
|
|TLMAN
|15,90
|35.648.302
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.869.825
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|BRMEN
|1,58
|23.627.753
|% -4,82
|
|EKGYO
|1,94
|1.230.270.009
|% 3,74
|
|ASELS
|32,38
|846.768.092
|% 2,34
|
|GARAN
|8,23
|790.011.757
|% 0,61
|
|THYAO
|12,73
|613.121.096
|% 0,95
|
|GUSGR
|4,03
|551.205.011
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,94
|1.230.270.009
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,52
|399.938.936
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,79
|180.219.135
|% 5,33
|
|ISGYO
|1,93
|312.948.089
|% 6,04
|
|GUSGR
|4,03
|551.205.011
|% 9,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6438
|8,6871
|% 0,26
|
|Frank
|7,1474
|7,1905
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8034
|1,8124
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|7,87
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.463
|7,40
|
|Tam
|2.507
|2.531
|3,90
|
|Yarım
|1.223
|1.233
|3,70
|
|Çeyrek
|612
|618
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,08
|
|B. Petrol
|40,53
|40,53
|-0,65
|
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