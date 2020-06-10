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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

10.06.2020 15:21
GÜNCEL HABERLER



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Döviz Pozisyon Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Dipnotlarda yer alan Döviz Pozisyon Tablosu sehven 31.12.2019 ve 31.12.2018 karşılaştırmalı olarak verilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

08.06.2020 tarihinde kamuya duyurulan 01.01.2020-31.03.2020 tarihli Finansal Tablo Dipnotlarında yer alan Döviz Pozisyon Tablosunun sehven 31.12.2019 ve 31.12.2018 karşılaştırmalı olarak verildiği tespit edilmiş olup söz konusu tablo 31.03.2020 ile 31.12.2019 karşılaştırmalı olarak düzeltilerek Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850493


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