***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDöviz Pozisyon TablosuDeğişikliğin NedeniDipnotlarda yer alan Döviz Pozisyon Tablosu sehven 31.12.2019 ve 31.12.2018 karşılaştırmalı olarak verilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar08.06.2020 tarihinde kamuya duyurulan 01.01.2020-31.03.2020 tarihli Finansal Tablo Dipnotlarında yer alan Döviz Pozisyon Tablosunun sehven 31.12.2019 ve 31.12.2018 karşılaştırmalı olarak verildiği tespit edilmiş olup söz konusu tablo 31.03.2020 ile 31.12.2019 karşılaştırmalı olarak düzeltilerek Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850493BIST