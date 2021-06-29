***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.03.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar17 nolu Dipnot Döviz Pozisyon TablosuDeğişikliğin NedeniDipnotlarda yer alan Döviz Pozisyon Tablosunda sehven yapılan toplama hatasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar09.06.2021 tarihinde kamuya duyurulan 01.01.2021-31.03.2021 tarihli Finansal Tablo 17 nolu Dipnotta yer alan Döviz Pozisyon Tablosunda sehven dövizlerin TL'ye çevrilmeden toplama dahil edildiği tespit edilmiş olup, söz konusu tablo düzeltilerek Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944805BIST