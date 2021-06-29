***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
29.06.2021 15:58
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
17 nolu Dipnot Döviz Pozisyon Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Dipnotlarda yer alan Döviz Pozisyon Tablosunda sehven yapılan toplama hatası
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
09.06.2021 tarihinde kamuya duyurulan 01.01.2021-31.03.2021 tarihli Finansal Tablo 17 nolu Dipnotta yer alan Döviz Pozisyon Tablosunda sehven dövizlerin TL'ye çevrilmeden toplama dahil edildiği tespit edilmiş olup, söz konusu tablo düzeltilerek Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944805
BIST
16:561.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -7,80
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
16:568,7301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0469
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
16:5610,3861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0159
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
16:56493,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,70
|Açılış
|: 493,11
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler16:56
|NIBAS
|12,99
|7.574.784
|% 9,99
|
|RTALB
|22,04
|206.191.661
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|3.523.813
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|14.921.539
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.488.501
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|SAMAT
|4,82
|37.001.968
|% -8,54
|
|THYAO
|13,48
|1.035.631.770
|% -2,74
|
|GARAN
|8,16
|817.051.342
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,92
|522.889.473
|% -1,03
|
|KUTPO
|59,75
|420.801.511
|% 9,94
|
|KOZAL
|116,20
|410.720.733
|% -0,43
|
|EKGYO
|1,92
|522.889.473
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,17
|298.451.325
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,00
|109.988.571
|% 1,01
|
|GARAN
|8,16
|817.051.342
|% -0,24
|
|TSKB
|1,26
|119.205.501
|% -0,79
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7260
|8,7301
|% 0,54
|
|Euro
|10,3793
|10,3861
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0419
|12,1023
|% 0,13
|
|Frank
|9,4345
|9,4914
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3199
|2,3316
|% 0,44
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-21,48
|
|Altın Gr.
|493
|493
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|-45,00
|
|Tam
|3.252
|3.336
|-38,06
|
|Yarım
|1.572
|1.614
|-18,41
|
|Çeyrek
|788
|807
|-9,20
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|74,90
|74,90
|0,76
|