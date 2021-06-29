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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

29.06.2021 15:58



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
17 nolu Dipnot Döviz Pozisyon Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Dipnotlarda yer alan Döviz Pozisyon Tablosunda sehven yapılan toplama hatası
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

   09.06.2021 tarihinde kamuya duyurulan 01.01.2021-31.03.2021 tarihli Finansal Tablo 17 nolu Dipnotta yer alan Döviz Pozisyon Tablosunda sehven dövizlerin TL'ye çevrilmeden toplama dahil edildiği tespit edilmiş olup, söz konusu tablo düzeltilerek Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır. 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944805


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