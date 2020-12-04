***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.12.2020 18:57
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 04.12.2020
Genel Kurul Tarihi 29.12.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Vogue Business Center, Küçükbakkalköy Mahallesi, Rüya Sokak No:12-18/35 Kat:8 Ataşehir/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Dilekler ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 olağanüstü genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 olağanüstü genel kurul çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.12.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının artırımına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, gündemdeki maddeleri görüşmek üzere , 29.12.2020 Salı günü saat:14:30'da Vogue Business Center, Küçükbakkalköy Mahallesi, Rüya Sokak No:12-18/35 Kat:8 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891521
BIST