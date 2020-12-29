***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 04.12.2020Genel Kurul Tarihi 29.12.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Vogue Business Center, Küçükbakkalköy Mahallesi, Rüya Sokak No:12-18/35 Kat:8 Ataşehir/İstanbulGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - Dilekler ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 olağanüstü genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 olağanüstü genel kurul çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının artırımına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı , 29.12.2020 Salı günü saat:14:30'da Vogue Business Center, Küçükbakkalköy Mahallesi, Rüya Sokak No:12-18/35 Kat:8 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895440BIST