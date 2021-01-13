***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 04.12.2020Genel Kurul Tarihi 29.12.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Vogue Business Center, Küçükbakkalköy Mahallesi, Rüya Sokak No:12-18/35 Kat:8 Ataşehir/İstanbulGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - Dilekler ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 olağanüstü genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 olağanüstü genel kurul çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 13.01.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının artırımına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 13/01/2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901878BIST