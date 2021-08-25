***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 13.07.2021Genel Kurul Tarihi 06.08.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.08.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul adresinde bulunan Limak Eurasia Luxury OteliGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,2 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Görev süresi sona erecek olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,10 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2020 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli Ektedir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 25.08.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 Yılı Hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2020 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı -Rev..pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.08.2021 günü saat 14:00'te Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 Kavacık/İstanbul adresinde bulunan Limak Eurasia Luxury Oteli'nde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960411BIST