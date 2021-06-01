***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
01.06.2021 12:24
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarına yatırım yapmış pek çok yatırımcımızdan , SEKURO PLASTİK adı ile yatırımcıları bilgilendirmek amaçlı sosyal medya hesabımız bulunduğu ve bu hesaptan da Şirketimizce bilgilendirme yapıldığı yönünde haber alınmakta ve bunun irdelemesi yapılmaktadır.
Şirketimizin sorumlu olduğu, mükellefiyeti ve muhatabı bilgi platformları www.kap.org.tr ve www.sekuro.com.tr web adresleridir. Bunlar dışında herhangi bir sosyal medya, dijital platform vb. iletişim ağımız yoktur ve muhatap alınmamaktadır.
Kamu oyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939283
BIST
13:141.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
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|: 1.424
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En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler13:14
|KONTR
|72,60
|11.238.900
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|771.023
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|16.013.216
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|9.307.182
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|50.368.899
|% 9,92
|
|ISKUR
|356.400,00
|356.400
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.349.937
|% -10,00
|
|ODAS
|2,10
|188.354.723
|% -9,09
|
|BRMEN
|2,26
|166.068
|% -7,38
|
|MARTI
|2,22
|9.230.202
|% -4,31
|
|GARAN
|8,08
|815.980.265
|% 1,13
|
|THYAO
|13,18
|374.750.719
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,19
|358.303.696
|% 1,86
|
|KUTPO
|34,80
|244.422.338
|% -3,65
|
|KRDMD
|7,83
|239.420.925
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,19
|358.303.696
|% 1,86
|
|GARAN
|8,08
|815.980.265
|% 1,13
|
|ODAS
|2,10
|188.354.723
|% -9,09
|
|TSKB
|1,35
|100.519.819
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,94
|132.924.059
|% -0,51
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5228
|8,5245
|% 0,38
|
|Euro
|10,4214
|10,4277
|% 0,39
|
|Sterlin
|12,0494
|12,1099
|% 0,13
|
|Frank
|9,4433
|9,5002
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2662
|2,2776
|% 0,38
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.907
|1.907
|0,89
|
|Altın Gr.
|523
|523
|2,23
|
|Cumhuriyet
|3.452
|3.504
|11,00
|
|Tam
|3.439
|3.526
|13,82
|
|Yarım
|1.662
|1.706
|6,69
|
|Çeyrek
|834
|853
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|1,41
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