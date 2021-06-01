***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarına yatırım yapmış pek çok yatırımcımızdan , SEKURO PLASTİK adı ile yatırımcıları bilgilendirmek amaçlı sosyal medya hesabımız bulunduğu ve bu hesaptan da Şirketimizce bilgilendirme yapıldığı yönünde haber alınmakta ve bunun irdelemesi yapılmaktadır.Şirketimizin sorumlu olduğu, mükellefiyeti ve muhatabı bilgi platformları www.kap.org.tr ve www.sekuro.com.tr web adresleridir. Bunlar dışında herhangi bir sosyal medya, dijital platform vb. iletişim ağımız yoktur ve muhatap alınmamaktadır.Kamu oyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939283BIST