***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Süreç İptali Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz Yönetim Kurulu 25/05/2021 Tarihli toplantısında aşağıdaki kararı almıştır 26 Ocak 2021 Tarih'inde Sermaye Artırımı işlemlerine ilişkin Kap bildirimi ile duyurusunu yaptığımız, Bedelsiz Sermaye Artırım başvurumuzun değerlendirme süreci içerisinde olduğu bilinmektedir. Sermayeye eklenecek konu kalemler Yabancı Para Çevrim Farkları-Sermaye Yedekleri, Olağanüstü Yedekler ve Emisyon priminden oluşmakta idi. Bu kalemler içerisinden Yabancı Para Çevrim Farkları-Sermaye Yedekleri kaleminin Ödenmiş Sermayeye eklenmesinde Vergi Usul Kanununu gereğince Vergi Yükümlülüğü hususunda yoruma açık unsurlar içeriyor olmuş olsa dahi geçmiş bir örnek referans alınarak başvurumuz yapılmış idi. Bununla birlikte, 21.05.2021 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Yasa Tasarısı içeriğinde ‘'İşletmelerin Bilançolarında yer alan Gayrı menkuller ile Amortismana tabii diğer kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarda güncel değerleri ile yer alması yönünde düzenleme'' yer almıştır. Bu Yasa Tasarısının kabulü ile Yabancı Para Çevrim Farkları-Sermaye Yedekleri kaleminin, ‘'Yeniden Değerleme'' kalemi olarak Bedelsiz Sermaye artırımında kullanılmasında Vergi Yükümlülüğü hususunda yoruma açık unsurların ortadan kalkmış olacağı anlaşılmaktadır. Bu halde, 21.05.2021 tarihinde TBMM ye sunulan Yasa Tasarısına uygun temellerde yeni bir başvuru ile birlikte Vergi Yükümlülüğü hususunun farklı yorumlara açık olmadan bugün ve gelecek süreçler içerisinde Kurumu ve yatırımcıları güven içerisine alacağı anlaşılmıştır. Bu çerçevede 1-26 Ocak 2021 tarihli Bedelsiz Sermaye Artışı başvurumuzun işlemden kaldırılması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına, 2-‘'Olağanüstü Yedekler ve Emisyon Primleri'' kalemleri için Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvuru hazırlıklarının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938166BIST