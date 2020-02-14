***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 16:41
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2019-31/12/2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beykoz Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Ekte yer alan Konsolide olmayan Sekuro Plastik Ambalaj San.A.Ş'ye ait Gelir Tablosu 2019 4. Dönem Geçici Vergi beyannamesinde Beykoz vergi dairesine sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819089
BIST
16:53120.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -96,68
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
16:536,0638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,0560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
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6,0679
En Düşük
6,0344
16:536,5783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0236
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
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6,5827
En Düşük
6,5408
16:53307,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,51
|Açılış
|: 307,80
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,97
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|687.663.713
|% 20,00
|
|ALCTL
|20,64
|70.961.827
|% 15,89
|
|AYCES
|12,74
|6.176.373
|% 14,98
|
|TLMAN
|13,24
|22.313.473
|% 12,87
|
|BJKAS
|3,05
|577.799.624
|% 12,13
|
|TUKAS
|12,29
|4.142.015
|% -19,46
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,38
|12.920.699
|% -9,16
|
|RHEAG
|2,14
|46.851.578
|% -8,94
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|THYAO
|14,93
|1.324.421.978
|% -0,40
|
|ASELS
|29,02
|1.315.812.498
|% 2,83
|
|GSRAY
|2,88
|687.663.713
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,21
|613.497.948
|% 6,76
|
|BJKAS
|3,05
|577.799.624
|% 12,13
|
|ISGYO
|2,21
|613.497.948
|% 6,76
|
|GSRAY
|2,88
|687.663.713
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,05
|577.799.624
|% 12,13
|
|CEMAS
|1,23
|205.061.585
|% 1,65
|
|KARSN
|1,91
|288.136.242
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8622
|7,9016
|% 0,02
|
|Frank
|6,1554
|6,1924
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6107
|1,6188
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,95
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.028
|2.079
|6,24
|
|Yarım
|980
|1.006
|3,02
|
|Çeyrek
|492
|503
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|57,09
|57,09
|0,75
|