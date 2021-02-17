***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 13:04
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beykoz Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020
hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910324
BIST
15:071.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:077,0126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:078,4627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0102
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:07403,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 403,78
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:05
|ATEKS
|59,95
|15.355.402
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.314.687
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.692.633
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|355.844.611
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|NIBAS
|34,90
|57.617.469
|% -7,53
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|293,50
|120.714.800
|% -6,59
|
|VAKBN
|4,58
|2.020.892.186
|% 4,81
|
|HALKB
|5,77
|1.485.102.150
|% 9,90
|
|SASA
|41,88
|1.449.408.377
|% 1,70
|
|KOZAL
|143,90
|1.353.259.562
|% -0,62
|
|GARAN
|9,65
|1.183.925.854
|% -0,92
|
|SKBNK
|1,53
|699.271.083
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,58
|2.020.892.186
|% 4,81
|
|HALKB
|5,77
|1.485.102.150
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,47
|583.880.923
|% -1,20
|
|KARSN
|5,01
|769.525.323
|% 2,04
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0111
|7,0130
|% 0,29
|
|Euro
|8,4582
|8,4629
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6914
|9,7400
|% -0,03
|
|Frank
|7,7998
|7,8468
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8640
|1,8734
|% 0,31
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,07
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,10
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.670
|2.738
|-5,60
|
|Yarım
|1.290
|1.324
|-2,71
|
|Çeyrek
|647
|662
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|0,71
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20DMSAS
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 7.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 076 adet işlem
-
15:18INDES
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 024, 986 adet işlem
-
15:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 65 kaybederek (% -0.34 ) 1, 346
-
15:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMPOL, BTCIM, BRKSN, IDEAS, ATEKS, ARZUM, MERIT, SAYAS, SEKFK, KSTUR
-
15:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PAMEL, NIBAS, RODRG