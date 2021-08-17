***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 17:16
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beykoz Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 30.06.2021 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958659
BIST
17:091.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
17:098,4401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0138
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:099,9040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0646
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:09484,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,01
|Açılış
|: 484,86
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,84
BIST En Aktif Hisseler17:09
|MANAS
|19,28
|8.006.097
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.595.550
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.155.047
|% 9,94
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|VBTYZ
|25,92
|177.725.141
|% 7,64
|
|IDEAS
|41,32
|2.194.299
|% -9,98
|
|MARKA
|4,51
|2.764.144
|% -7,39
|
|KSTUR
|215,00
|234.533
|% -5,12
|
|SAFKR
|9,51
|17.813.204
|% -4,33
|
|ISKPL
|39,04
|45.059.687
|% -3,89
|
|GENIL
|16,42
|674.742.255
|% 3,47
|
|KZBGY
|19,55
|373.254.729
|% 5,68
|
|VBTYZ
|25,92
|177.725.141
|% 7,64
|
|BASGZ
|20,26
|172.620.809
|% 2,84
|
|BOBET
|4,78
|153.488.228
|% -0,21
|
|ODAS
|1,37
|80.063.227
|% -0,72
|
|GENIL
|16,42
|674.742.255
|% 3,47
|
|BOBET
|4,78
|153.488.228
|% -0,21
|
|KZBGY
|19,55
|373.254.729
|% 5,68
|
|PEKGY
|0,95
|11.056.055
|% 0,00
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4351
|8,4401
|% -0,16
|
|Euro
|9,8988
|9,9040
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,5652
|11,6232
|% -0,88
|
|Frank
|9,2031
|9,2586
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2415
|2,2527
|% -0,27
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-4,13
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.205
|3.285
|-2,71
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,31
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,61
|69,61
|0,10
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 76 artarak (% 0.21 ) 1, 290
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ADESE, SELVA, UFUK, MANAS, VANGD, SELGD, IZFAS
-
17:19
SANFM, GOLTS, ADESE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
KENT, BAKAB, KAREL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
Bu seansda işlem gören 217 hisse senedinden 76 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 122 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem