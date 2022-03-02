***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
02.03.2022 16:36
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beykoz Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006496
BIST
17:501.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,30
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
17:5014,1260
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2304
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1260
En Düşük
13,8221
17:5015,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1980
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7048
En Düşük
15,4208
17:50873,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,06
|Açılış
|: 873,03
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler17:48
|DOBUR
|70,95
|11.075.989
|% 10,00
|
|SANEL
|9,93
|6.850.674
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.775.790
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.084.641
|% 9,95
|
|ISGYO
|6,65
|235.073.534
|% 9,92
|
|POLTK
|603,00
|31.430.392
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|110.814.264
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.641.547
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|KRDMD
|12,78
|6.173.416.684
|% 4,24
|
|THYAO
|25,84
|4.607.946.994
|% 2,30
|
|EREGL
|34,42
|3.658.006.079
|% 3,74
|
|ASELS
|23,00
|1.664.545.987
|% -4,17
|
|GARAN
|11,60
|1.237.376.499
|% -0,17
|
|KRDMD
|12,78
|6.173.416.684
|% 4,24
|
|YKBNK
|3,65
|950.394.217
|% 0,55
|
|THYAO
|25,84
|4.607.946.994
|% 2,30
|
|EREGL
|34,42
|3.658.006.079
|% 3,74
|
|GARAN
|11,60
|1.237.376.499
|% -0,17
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1100
|14,1193
|% 1,61
|
|Euro
|15,6527
|15,7028
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,7535
|18,8475
|% 1,61
|
|Frank
|15,2292
|15,3209
|% 1,08
|
|Riyal
|3,7481
|3,7669
|% 1,55
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-17,20
|
|Altın Gr.
|871
|872
|2,60
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,62
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
-
17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT