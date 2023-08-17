***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 18:01
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beykoz Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki.
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
01.01.2023 - 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186506
BIST