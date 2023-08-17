***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023 - 30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteBeykoz Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2023 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki.Mali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023Açıklamalar01.01.2023 - 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.Saygılarımızla,Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186506BIST