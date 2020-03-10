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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

10.03.2020 18:14
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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor 10.03.2020 tarih ve 2020/03/002 karar numarası ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edilmiş olup sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK)  Seri II.17.1 sayılı Tebliği'nin (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili tarafı Polifilm Ambalaj San. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ürün satış işlemlerinin 2019 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2020 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceğinin öngörülmesi nedeniyle, iş bu raporda Polifilm Ambalaj San. A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. İşlemlerin üçüncü kişilere olan koşullarla benzer gerçekleştirildiği ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu sonucuna ulaşılmıştır."
    
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826396


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