***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.03.2021 19:13
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2021 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor 11.03.2021 tarih ve 2021/03/003 karar numarası ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edilmiş olup sonuç kısmı aşağıda sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliği'nin (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili tarafı Polifilm Ambalaj San. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ürün satış işlemlerinin 2020 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2021 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceğinin öngörülmesi nedeniyle, iş bu raporda Polifilm Ambalaj San. A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. İşlemlerin üçüncü kişilere olan koşullarla benzer gerçekleştirildiği ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917482
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
18:057,4850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0195
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
18:058,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
18:05414,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,06
|Açılış
|: 414,70
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
414,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|718.537
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|135.979.047
|% 9,97
|
|CASA
|175,30
|2.754.359
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.937.118
|% 9,97
|
|BAKAB
|26,70
|86.294.483
|% -9,98
|
|METUR
|35,66
|41.633.999
|% -9,90
|
|KATMR
|4,51
|517.453.397
|% -9,80
|
|IZMDC
|2,78
|232.731.740
|% -9,74
|
|IZFAS
|7,87
|19.463.863
|% -8,91
|
|SASA
|44,90
|4.195.396.384
|% -3,36
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|GARAN
|8,96
|1.271.861.873
|% -2,29
|
|KOZAL
|127,00
|1.265.525.489
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,48
|667.987.776
|% 2,96
|
|TSKB
|1,70
|327.657.771
|% -0,58
|
|PETKM
|6,26
|896.478.017
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4802
|7,4850
|% -0,26
|
|Euro
|8,9598
|8,9650
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,4237
|10,4760
|% 0,14
|
|Frank
|8,0588
|8,1073
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9901
|2,0000
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-0,71
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,07
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,08
|69,08
|1,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB