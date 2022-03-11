***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.03.2022 18:37
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliği'nin (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili tarafı Polifilm Ambalaj San. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ürün satış işlemlerinin 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2022 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceğinin öngörülmesi nedeniyle, iş bu raporda Polifilm Ambalaj San. A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. İşlemlerin üçüncü kişilere olan koşullarla benzer gerçekleştirildiği ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009693
BIST
18:052.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0514,7287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1258
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
18:0516,1457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,1986
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,0593
18:05938,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -13,35
|Açılış
|: 938,68
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEPET
|2,31
|20.281.852
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|27.276.766
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.638.769
|% 9,93
|
|EUYO
|3,37
|8.901.742
|% 8,36
|
|ALCTL
|25,80
|54.939.658
|% 7,59
|
|KRSTL
|6,25
|19.764.232
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,56
|50.638.623
|% -5,75
|
|SKTAS
|2,95
|17.205.773
|% -5,45
|
|AKFGY
|2,52
|118.858.335
|% -4,91
|
|IHAAS
|11,32
|6.323.570
|% -4,39
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|SISE
|13,53
|2.295.669.950
|% 2,81
|
|GARAN
|11,77
|2.051.295.718
|% 0,43
|
|EREGL
|33,98
|1.924.440.839
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|ODAS
|1,52
|370.927.221
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,19
|771.729.907
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,69
|710.943.110
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7317
|14,7451
|% -0,74
|
|Euro
|16,1103
|16,1549
|% -1,16
|
|Sterlin
|19,1494
|19,2454
|% -1,01
|
|Frank
|15,6950
|15,7896
|% -1,12
|
|Riyal
|3,9081
|3,9277
|% -0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|-14,14
|
|Altın Gr.
|938
|938
|-13,76
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,25
|-0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866