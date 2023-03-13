***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliği'nin (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili tarafı Polifilm Ambalaj San. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ürün satış işlemlerinin 2022 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2023 yılında da bu limitin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceğinin öngörülmesi nedeniyle, iş bu raporda Polifilm Ambalaj San. A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. İşlemlerin üçüncü kişilere olan koşullarla benzer gerçekleştirildiği ve işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu sonucuna ulaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123643BIST