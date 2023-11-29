***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
29.11.2023 18:11
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Henüz kurulca onaylanmamış taslak izahnamenin 1. bölümü ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221004
BIST
'
18:058.009
En Düşük
|Değişim
|: -1,04%
|| -84,21
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.993
En Yüksek
8.125
18:0528,8972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0074
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
18:0531,7660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0161
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,6848
18:051.897,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.897,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|38,72
|174.744.328
|% 10,00
|
|INGRM
|660,00
|130.481.156
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|93.530.313
|% 10,00
|
|SAMAT
|43,14
|97.910.698
|% 9,99
|
|CRFSA
|116,70
|350.568.773
|% 9,99
|
|SONME
|78,30
|8.981.212
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|239.770.129
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.371.095
|% -10,00
|
|MEKAG
|80,10
|194.551.178
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|284.567.693
|% -10,00
|
|THYAO
|255,00
|8.920.348.795
|% -2,30
|
|SASA
|51,10
|4.266.683.756
|% 4,07
|
|TUPRS
|154,90
|3.911.103.869
|% -0,71
|
|EREGL
|41,22
|3.628.709.824
|% 0,39
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,40
|1.433.309.364
|% -1,33
|
|YKBNK
|19,34
|3.111.363.419
|% 0,62
|
|ZOREN
|5,12
|780.352.425
|% -3,40
|
|ISCTR
|21,94
|2.969.588.318
|% -0,99
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8904
|28,8972
|% -0,03
|
|Euro
|31,7198
|31,7660
|% -0,05
|
|Sterlin
|36,5435
|36,7268
|% -0,11
|
|Frank
|32,8842
|33,0823
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6817
|7,7202
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|935,91
|936,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,41
|1.033,88
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,12
|82,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.041,99
|2.042,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KFEIN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 506 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASTOR, TCELL, OYAKC
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 66 kaybederek (% -1.05 ) 7, 054
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKOS, VERTU, TGSAS, SAMAT, ICBCT, BRMEN, BSOKE, CRFSA, BINHO, SAFKR
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MAGEN, DAPGM, ORCAY, AZTEK, LIDER, POLTK, KRSTL, HURGZ, SONME, SMART