***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
23.01.2024 18:13
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 13.885.000.- TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 1 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere 34.712.500.- TL artırılarak 48.597.500.- TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz kapsamında sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı izahname 22 Ocak 2024 tarihinde elektronik olarak teslim alınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahnamenin 1. Bölümü ekte yer almaktadır..
Saygılarımızla,
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242328
BIST
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18:057.950
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -60,08
|Açılış
|: 8.101
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|Önceki Kapanış
|: 8.010
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7.915
En Yüksek
8.146
18:0530,2756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0194
|Açılış
|: 30,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
18:0532,8246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,1396
|Açılış
|: 32,9000
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|Önceki Kapanış
|: 32,9500
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33,4853
En Düşük
32,7825
18:051.970,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.970,41
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|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
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1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|67,65
|322.106.117
|% 10,00
|
|BYDNR
|28,82
|163.462.589
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.971.093
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|14.523.233
|% 10,00
|
|TETMT
|4.597,50
|24.273.188
|% 9,99
|
|NTHOL
|23,34
|141.633.923
|% -9,95
|
|GARFA
|117,00
|172.158.587
|% -9,93
|
|ULAS
|21,00
|20.325.600
|% -9,48
|
|AKYHO
|4,45
|122.079.858
|% -9,18
|
|QNBFL
|836,50
|5.604.549
|% -8,43
|
|THYAO
|248,80
|7.560.612.538
|% -0,58
|
|YKBNK
|20,84
|5.788.117.602
|% -6,21
|
|AKBNK
|38,16
|5.290.685.162
|% -4,74
|
|ISCTR
|23,88
|4.040.761.229
|% -4,56
|
|KCHOL
|151,20
|3.969.579.029
|% -2,01
|
|EKGYO
|9,40
|3.567.447.318
|% -0,74
|
|YKBNK
|20,84
|5.788.117.602
|% -6,21
|
|AKFGY
|1,92
|434.789.366
|% 0,52
|
|ISCTR
|23,88
|4.040.761.229
|% -4,56
|
|KATMR
|2,19
|331.264.487
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2678
|30,2731
|% 0,06
|
|Euro
|32,8175
|32,8299
|% -0,41
|
|Sterlin
|38,1937
|38,3852
|% -0,37
|
|Frank
|34,5974
|34,8058
|% -0,25
|
|Riyal
|8,0480
|8,0883
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,31
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|899,25
|901,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,92
|948,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,94
|79,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,03
|2.024,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58IHYAY
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 846, 156 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -112, 2 kaybederek (% -1.30 ) 8, 531
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17:57XU100
Endeks 7, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 300.00 milyon TL de
-
17:57PCILT
Yüzde -63.03 oranında düşüşle 12.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 153, 100 adet işlem
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17:56IHLGM
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 1.52 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 085, 517 adet işlem