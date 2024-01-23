***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 200.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 13.885.000.- TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 1 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere 34.712.500.- TL artırılarak 48.597.500.- TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz kapsamında sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı izahname 22 Ocak 2024 tarihinde elektronik olarak teslim alınmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahnamenin 2. Bölümü ekte yer almaktadır..Saygılarımızla,Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242330BIST