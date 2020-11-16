Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.11.2020 18:14
GÜNCEL HABERLER



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının ve Süresinin Güncellenmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin ana sözleşmesinin Sermaye maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye süresinin uzatılması ve rakamının güncellenmesi kararı alınmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888740


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.293
Değişim :  0,13% |  1,70
Açılış :  1.305  
Önceki Kapanış :  1.291  
En Yüksek
1.310 En Düşük
1.291
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FLAP 9,35 142.997.981 % 10,00  
CASA 49,50 2.099.988 % 10,00  
KENT 324,50 8.628.590 % 10,00  
DAGI 8,80 111.279.288 % 10,00  
DGGYO 9,57 5.124.925 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7175 7,7233 % 0,56  
Euro 9,1382 9,1521 % 0,71  
Sterlin 10,1407 10,1916 % 0,37  
Frank 8,4252 8,4760 % 0,56  
Riyal 2,0517 2,0620 % 0,49  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.890 1,53  
Altın Gr. 469 469 2,32  
Cumhuriyet 3.122 3.169 5,00  
Tam 3.106 3.184 9,13  
Yarım 1.501 1.540 4,42  
Çeyrek 753 770 2,21  
Gümüş.Ons 24,59 24,61 -0,04  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,03  
B. Petrol 44,48 44,48 1,70  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru