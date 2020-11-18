***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.11.2020 17:23
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin güncellenmesi için SPK'ya yapılan başvuru.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin ana sözleşmesinin Sermaye maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye süresinin uzatılması ve rakamının güncellenmesi 18/11/2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889095
BIST
18:051.295
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 35,00
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.295
En Düşük
1.264
18:057,6920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0075
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
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18:059,1338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 9,1700
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|Önceki Kapanış
|: 9,2150
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9,2485
En Düşük
9,1008
18:05463,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,57
|Açılış
|: 463,18
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|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|142.202.534
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|66.114.743
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.064.910
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.748.444
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.678.617
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|270.627
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|329.386
|% -9,98
|
|BMELK
|20,56
|2.219.160
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|63.738.183
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,46
|416.803.512
|% -9,90
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,27
|1.777.696.618
|% 4,67
|
|THYAO
|11,70
|1.486.614.433
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,99
|1.081.003.388
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,52
|565.326.711
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6852
|7,6918
|% -0,10
|
|Euro
|9,1233
|9,1299
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,1863
|10,2374
|% 0,13
|
|Frank
|8,4154
|8,4660
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0440
|2,0543
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-7,99
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-26,06
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|748
|766
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,65
|44,65
|0,90
|
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