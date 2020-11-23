***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.11.2020 10:09
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin güncellenmesine İlişkin SPK Onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin ana sözleşmesinin Sermaye maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye süresinin uzatılması ve rakamının güncellenmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889500
BIST
12:571.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 11,64
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.323
12:577,7415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1225
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:579,1963
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1546
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:57465,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,12
|Açılış
|: 465,97
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:57
|EGEEN
|1.557,00
|164.270.338
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.248.086
|% 9,98
|
|KLMSN
|20,62
|46.380.364
|% 9,97
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,21
|1.575.880
|% -6,63
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,17
|1.279.513.679
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,07
|1.195.440.748
|% 7,25
|
|GARAN
|9,31
|1.078.084.981
|% -1,48
|
|KRDMD
|4,92
|933.886.309
|% 2,29
|
|THYAO
|12,10
|789.294.256
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,07
|1.195.440.748
|% 7,25
|
|KRDMD
|4,92
|933.886.309
|% 2,29
|
|SISE
|7,17
|1.279.513.679
|% 2,14
|
|YKBNK
|3,05
|400.347.233
|% -1,29
|
|ISGYO
|2,12
|262.624.175
|% 6,00
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7353
|7,7415
|% 1,61
|
|Euro
|9,1892
|9,1963
|% 1,71
|
|Sterlin
|10,3302
|10,3820
|% 2,30
|
|Frank
|8,4790
|8,5301
|% 1,82
|
|Riyal
|2,0608
|2,0711
|% 1,74
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-4,16
|
|Altın Gr.
|466
|467
|7,73
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|36,00
|
|Tam
|3.095
|3.173
|40,56
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|19,62
|
|Çeyrek
|750
|768
|9,81
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,09
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|0,81
|