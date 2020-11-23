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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.11.2020 10:09



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin güncellenmesine İlişkin SPK Onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.11.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin ana sözleşmesinin Sermaye maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye süresinin uzatılması ve rakamının güncellenmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889500


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