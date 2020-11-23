***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin güncellenmesine İlişkin SPK Onayı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.11.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin ana sözleşmesinin Sermaye maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye süresinin uzatılması ve rakamının güncellenmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmıştır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889500BIST