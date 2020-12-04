***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.12.2020 18:14
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre uzatımı İle İlgili T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 50.000.000,-Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 200.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve süresinin 2020 - 2024 olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, bu kapsamda Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin talebimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 03.12.2020 tarihinde onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakanlığı izni ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Değişikliği_Ustyazi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891506
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
18:057,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
18:059,4698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0229
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
18:05460,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 460,45
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|17,38
|6.357.912
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,22
|4.983.714
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.592.448
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|46.026.606
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.197.285
|% 9,96
|
|RODRG
|12,60
|2.124.104
|% -10,00
|
|TKNSA
|14,52
|826.778.965
|% -9,98
|
|EUKYO
|4,33
|10.474.998
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.334.980.915
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|1.135.361
|% -9,95
|
|PETKM
|4,64
|4.843.493.133
|% 8,92
|
|DOHOL
|2,86
|2.000.521.156
|% 7,92
|
|TSKB
|1,93
|1.859.382.958
|% -6,31
|
|TUPRS
|93,85
|1.502.719.156
|% 1,68
|
|SELEC
|15,01
|1.334.980.915
|% -9,96
|
|PETKM
|4,64
|4.843.493.133
|% 8,92
|
|TSKB
|1,93
|1.859.382.958
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,86
|2.000.521.156
|% 7,92
|
|ZOREN
|2,71
|975.126.536
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,13
|602.393.002
|% -1,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7919
|7,7960
|% 0,31
|
|Euro
|9,4632
|9,4698
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,4954
|10,5480
|% 0,68
|
|Frank
|8,7242
|8,7767
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0701
|2,0804
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-7,72
|
|Altın Gr.
|460
|460
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,01
|
|B. Petrol
|49,00
|49,00
|0,29
|