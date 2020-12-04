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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.12.2020 18:14



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre uzatımı İle İlgili T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.11.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 50.000.000,-Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 200.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve süresinin 2020 - 2024 olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, bu kapsamda Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin talebimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 03.12.2020 tarihinde onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakanlığı izni ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Değişikliği_Ustyazi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891506


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