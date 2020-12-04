***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre uzatımı İle İlgili T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.11.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz'in 50.000.000,-Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 200.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve süresinin 2020 - 2024 olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, bu kapsamda Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin talebimiz T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 03.12.2020 tarihinde onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakanlığı izni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Değişikliği_Ustyazi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891506BIST