***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
09.08.2021 17:09
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
-
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
-
Yönetim kurulu başkanının adı
-
İcra başkanı / genel müdürün adı
-
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 üye % 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956100
BIST
17:151.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:158,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:1510,1680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0133
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:15481,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -6,63
|Açılış
|: 481,90
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BRYAT
|346,60
|100.656.574
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.875.869
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.546.782
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.661.499
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.620.204
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.255.151
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.966.775
|% -9,93
|
|DOBUR
|15,66
|767.893
|% -9,11
|
|ISGSY
|9,77
|51.412.909
|% -8,95
|
|DAGHL
|15,59
|29.546.460
|% -8,56
|
|GARAN
|9,20
|1.225.505.186
|% -0,33
|
|SISE
|8,25
|1.089.184.964
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,96
|701.944.929
|% -0,50
|
|THYAO
|12,88
|577.815.443
|% 0,39
|
|GENIL
|14,30
|573.875.869
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,60
|400.832.052
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|471.298.526
|% 0,00
|
|GARAN
|9,20
|1.225.505.186
|% -0,33
|
|SISE
|8,25
|1.089.184.964
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,96
|701.944.929
|% -0,50
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6388
|8,6409
|% 0,29
|
|Euro
|10,1619
|10,1680
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9324
|11,9922
|% 0,14
|
|Frank
|9,3653
|9,4217
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2945
|2,3060
|% 0,17
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-25,49
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|-34,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|-32,24
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-15,60
|
|Çeyrek
|775
|793
|-7,80
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|-0,15
|
|B. Petrol
|68,70
|68,70
|-2,00
|
Seans Raporu
17:15
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-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 03 artarak (% 0.00 ) 1, 268
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, DAGI, TGSAS, GENIL, EMNIS, SNKRN, KAPLM, RODRG, VBTYZ, BRYAT
-
17:28
EDATA, DAGI, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:28
HURGZ, FADE, SAMAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:28KTSKR
Yüzde 7.90 oranında artışla 38.24 lira fiyatla işlem gören hissede 884, 919 adet işlem