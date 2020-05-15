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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

15.05.2020 17:44
GÜNCEL HABERLER



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Makine Hattı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Almanya Menşeii
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.05.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
3.150.000 Eur
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%31,9
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%169
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%13,14
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%24,94
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%15,63
Alım Koşulları
Kredi-Leasing
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Ciro ve karlılığa olumlu yansıması beklenmektedir.
Karşı Taraf
İthalatçı Firma
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticaret
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Bedeli
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Sıfır Makine olduğu için.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

               Döngüsel Ekonomi şartları ve regülasyonları her sektör için olduğu gibi Ambalaj sektörü için de yeniden belirlenmekte ve sektör dinamiklerini değiştirmektedir.
Kurumumuz, Yatırım tutarı 3.150.000 Euro olan Makine Yatırım Kararı almış, değişen dinamiklere uyum sağlamayı hedeflemiştir.
Almanya menşeili Yeni Yatırımın Şubat 2021 de Fabrikamızda olması, Nisan 2021 de ise çalışması planlanmış
Söz konusu Yatırım ile toplam Kapasitenin % 20-25 artacağı öngörülmüştür.
Tamamı leasing işlemi ile finanse edilen yatırımımız 1 yıl ödemesiz toplam 7 yıl geri ödemelidir.
Yatırımın Kurumumuza, Paydaşlara ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.
 
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845453


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BERA 8,47 31.640.968 % 10,00  
DGGYO 10,67 11.561.552 % 10,00  
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Riyal 1,9525 1,9623 % 0,70  
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Altın Ons 1.946 1.947 18,50  
Altın Gr. 458 458 5,89  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 27,15 27,18 0,46  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,13  
B. Petrol 44,70 44,70 -0,67  
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