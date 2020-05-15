***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiMakine HattıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlmanya MenşeiiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi11.05.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli3.150.000 Eurİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%31,9Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%169Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%13,14Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%24,94İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%15,63Alım KoşullarıKredi-Leasingİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriCiro ve karlılığa olumlu yansıması beklenmektedir.Karşı Tarafİthalatçı FirmaKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicaretVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet BedeliDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSıfır Makine olduğu için.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarDöngüsel Ekonomi şartları ve regülasyonları her sektör için olduğu gibi Ambalaj sektörü için de yeniden belirlenmekte ve sektör dinamiklerini değiştirmektedir.Kurumumuz, Yatırım tutarı 3.150.000 Euro olan Makine Yatırım Kararı almış, değişen dinamiklere uyum sağlamayı hedeflemiştir.Almanya menşeili Yeni Yatırımın Şubat 2021 de Fabrikamızda olması, Nisan 2021 de ise çalışması planlanmışSöz konusu Yatırım ile toplam Kapasitenin % 20-25 artacağı öngörülmüştür.Tamamı leasing işlemi ile finanse edilen yatırımımız 1 yıl ödemesiz toplam 7 yıl geri ödemelidir.Yatırımın Kurumumuza, Paydaşlara ve Ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845453BIST