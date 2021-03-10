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***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

10.03.2021 17:09



***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020 - 23.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Makine Hattı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11.05.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
3.150.000 Euro
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%31,9
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%169
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%13,14
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%24,94
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%15,63
Alım Koşulları
Kredi-Leasing
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Ciro ve Karlılığa olumlu yansıması beklenmektedir.
Karşı Taraf
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Bedeli
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Makine olduğu için.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Döngüsel Ekonomiye uyumlu Polietilen Film ürünlerin üretim ve pazarlaması için 15.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda  yatırım kararı duyurulan makine ve aksamının ikinci parti sevkiyatı bugün fabrikamıza ulaşmış olup kurulum çalışmaları devam etmektedir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916866


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MERIT 303,60 727.315 % 10,00  
YBTAS 19.796,70 1.216.428 % 10,00  
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Tam 2.754 2.825 -37,53  
Yarım 1.331 1.367 -18,15  
Çeyrek 668 683 -9,08  
Gümüş.Ons 26,02 26,05 0,13  
Gümüş Gr. 6,30 6,30 -0,04  
B. Petrol 68,16 68,16 0,64  
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