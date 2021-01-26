***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.01.2021 14:58
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904427
BIST
17:071.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
17:077,3455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0591
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3393
17:078,9354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0644
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
17:07438,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,99
|Açılış
|: 438,80
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler17:07
|MAALT
|254,20
|42.133.791
|% 10,00
|
|LUKSK
|44,04
|5.927.332
|% 9,99
|
|KONTR
|44,06
|139.577.449
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|26.589.580
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|KAPLM
|43,56
|6.398.669
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.047.677
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,52
|1.768.032.349
|% 2,02
|
|GARAN
|9,58
|1.707.990.232
|% 0,42
|
|KARSN
|5,63
|1.393.540.102
|% 8,27
|
|KOZAL
|120,50
|1.197.080.974
|% -0,74
|
|DOHOL
|3,97
|861.991.688
|% 3,93
|
|EKGYO
|2,52
|1.768.032.349
|% 2,02
|
|TSKB
|1,95
|645.630.667
|% -0,51
|
|SKBNK
|1,53
|484.873.642
|% -1,29
|
|KARSN
|5,63
|1.393.540.102
|% 8,27
|
|IHLGM
|1,53
|372.199.079
|% -2,55
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3420
|7,3455
|% -0,80
|
|Euro
|8,9299
|8,9354
|% -0,72
|
|Sterlin
|10,0536
|10,1040
|% -0,37
|
|Frank
|8,2523
|8,3020
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9546
|1,9644
|% -0,67
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|1,69
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.900
|2.973
|-22,16
|
|Yarım
|1.402
|1.438
|-10,72
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,36
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,01
|
|B. Petrol
|55,92
|55,92
|0,24
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:20ALKA
Yüzde 5.41 oranında artışla 20.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 709, 620 adet işlem
-
17:19MEGAP
Yüzde 6.75 oranında artışla 10.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 450, 399 adet işlem
-
17:19MEGAP
Yüzde 6.75 oranında artışla 10.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 450, 399 adet işlem
-
17:16DOHOL
Yüzde 4.19 oranında artışla 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 757, 861 adet işlem
-
17:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PETKM, TAVHL