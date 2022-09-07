***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.09.2022 14:48
***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060996
BIST
15:133.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 10,37
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
15:1318,2382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
15:1318,0552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
15:13997,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,39
|Açılış
|: 997,76
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler15:11
|ORGE
|12,98
|54.203.008
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.923.714
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.769.537
|% 9,96
|
|AYEN
|26,56
|166.146.881
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|8.759.995
|% -9,97
|
|FADE
|9,26
|167.622.551
|% -6,46
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|ALKA
|66,20
|51.998.597
|% -6,17
|
|YKBNK
|8,10
|5.955.222.459
|% -2,17
|
|AKBNK
|15,13
|4.923.559.929
|% -2,83
|
|EKGYO
|4,92
|4.547.358.825
|% 9,09
|
|THYAO
|73,85
|4.005.442.923
|% 0,27
|
|SISE
|26,18
|3.409.467.240
|% 2,51
|
|EKGYO
|4,92
|4.547.358.825
|% 9,09
|
|YKBNK
|8,10
|5.955.222.459
|% -2,17
|
|AKBNK
|15,13
|4.923.559.929
|% -2,83
|
|ISCTR
|10,41
|2.938.555.579
|% -1,14
|
|VAKBN
|10,87
|2.385.268.528
|% 7,84
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2350
|18,2373
|% 0,02
|
|Euro
|18,0493
|18,0587
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,7583
|20,8624
|% -0,84
|
|Frank
|18,4198
|18,5308
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8381
|4,8624
|% 0,06
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,42
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|-8,00
|
|Tam
|6.765
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.296
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|-0,53
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:26XU100
Endeks 3, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 62, 473.00 milyon TL de
-
15:26GZNMI
Yüzde 4.48 oranında artışla 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 424, 763 adet işlem
-
15:25ALGYO
Yüzde 7.93 oranında artışla 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 085, 277 adet işlem
-
15:24ALGYO
Yüzde 7.84 oranında artışla 45.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 084, 234 adet işlem
-
15:23DOGUB
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 603, 198 adet işlem